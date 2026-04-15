Rộn ràng đêm hội “Tết quân - dân” và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình tại địa phương. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, các hoạt động “Tết quân - dân” tại xã Trà Côn diễn ra đúng dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer là chuỗi hoạt động thiết thực, hướng về cội nguồn, đồng thời giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết, yêu nước trong nhân dân. Thông qua các hoạt động, mối quan hệ gắn bó quân - dân tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo hiệu ứng tích cực, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Đây cũng là mô hình “Dân vận khéo” nhằm xây dựng “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động còn góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.



Bà Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã Trà Côn tích cực tham gia các hoạt động “Tết quân - dân” bằng những việc làm thiết thực, mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi. Cấp ủy, chính quyền, chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa.



Ban tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Chương trình “Tết quân - dân” tỉnh Vĩnh Long năm 2026 diễn ra trong hai ngày 14 -15/4 tại xã Trà Côn với nhiều hoạt động phong phú như: khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; thi đấu thể thao, trò chơi dân gian và biểu diễn văn hóa - văn nghệ; gói bánh tét cộng đồng; tổ chức bữa cơm thân mật với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.



Dịp này, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội như: thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng xe lăn cho người khuyết tật; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; xây mới và sửa chữa các công trình giao thông nông thôn… góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.



Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng và 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học; 30 phần quà Tết cho các hộ nghèo dân tộc Khmer trong xã. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn./.