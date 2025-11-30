Revoland tại WISE HCMC+ 2025: Khi công nghệ giúp người Việt tiếp cận bất động sản minh bạch hơn

Việc Revoland được chọn giới thiệu tại khu triển lãm của SIHUB cho thấy sự quan trọng của hệ sinh thái công nghệ đối với những giải pháp mang tính nền tảng cho thị trường bất động sản.

Chia sẻ tại sự kiện, Founder & CEO Đồng Quin kể về những trải nghiệm thực tế mà nhiều người Việt gặp phải khi mua nhà, thuê nhà hoặc đầu tư bất động sản. “Không ít người phải tìm thông tin qua nhiều nguồn khác nhau, từ môi giới, các văn phòng giao dịch đến mạng xã hội, mà dữ liệu thường không đồng nhất. Điều này dẫn đến rủi ro, mất thời gian, và đôi khi là quyết định đầu tư không chính xác,” ông nói. Chính từ thực tế đó, Revoland ra đời với mục tiêu đơn giản nhưng mạnh mẽ: tạo ra một nền tảng tổng hợp dữ liệu bất động sản, minh bạch và dễ truy cập cho mọi người.

Trải nghiệm người dùng tại Revoland được thiết kế trực quan và dễ hiểu. Khi một người dùng truy cập nền tảng, họ có thể tìm kiếm dự án, kiểm tra thông tin pháp lý, xem bản đồ quy hoạch và theo dõi biến động giá chỉ trong vài thao tác. Không còn tình trạng phải gọi điện, gửi email hay tìm kiếm trên nhiều nguồn khác nhau – mọi dữ liệu cần thiết đều được tích hợp trong một hệ sinh thái duy nhất.

Một ví dụ thực tế được nhiều khách tham quan tại WISE HCMC+ 2025 chia sẻ: chị Lan, nhân viên văn phòng tại quận 7, cho biết trước đây chị muốn mua một căn hộ nhưng gặp khó khăn trong việc kiểm tra quy hoạch và pháp lý. Khi thử trải nghiệm Revoland tại triển lãm, chị chỉ mất vài phút để biết được thông tin đầy đủ về dự án, giá cả tham khảo và các thủ tục pháp lý liên quan. “Cảm giác an tâm hơn rất nhiều, và tôi thấy mình có thể ra quyết định thông minh hơn,” chị Lan chia sẻ.

Revoland không chỉ hướng đến người mua nhà, mà còn là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền. Các nhà phát triển dự án có thể theo dõi biến động thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu thực tế. Đồng thời, chính quyền có thể giám sát thị trường, phát hiện sớm những khu vực tiềm ẩn rủi ro và hỗ trợ quy hoạch hiệu quả hơn. Đây là bước tiến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đang hướng tới mô hình “siêu đô thị số” với hạ tầng dữ liệu thông minh.

Đối với Revoland, triển lãm Wise HCMC+ mang đến cơ hội để lắng nghe phản hồi trực tiếp từ người dùng, hiểu rõ nhu cầu thực tế và hoàn thiện các tính năng cho nền tảng. Các công cụ như bản đồ quy hoạch trực quan, dữ liệu biến động giá, kiểm chứng pháp lý và đánh giá dự án đã được thử nghiệm ngay tại triển lãm, nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại WISE HCMC + 2025.

Sự xuất hiện của Revoland tại sự kiện cũng phản ánh xu hướng tất yếu của thị trường bất động sản Việt Nam: từ giao dịch thủ công từng bước và tốn thời gian sang nền tảng công nghệ “một chạm”, từ thông tin rời rạc sang hệ sinh thái số hóa, và từ quyết định dựa trên cảm tính sang dựa trên dữ liệu thực tế. Đây không chỉ là bước tiến của một startup công nghệ, mà còn là dấu hiệu tích cực cho cả thị trường, khi người dân, doanh nghiệp và chính quyền cùng hướng tới môi trường giao dịch minh bạch và bền vững.

WISE HCMC+ 2025 chứng minh rằng đổi mới sáng tạo không chỉ là những công nghệ phức tạp, mà còn là những giải pháp gần gũi, cải thiện cuộc sống và tạo niềm tin cho cộng đồng. Trong dòng chảy đó, Revoland là minh chứng rõ nét cho cách công nghệ có thể kết hợp với dữ liệu để phục vụ người dân, giúp họ ra quyết định thông minh hơn và trải nghiệm thị trường bất động sản thuận tiện, an toàn hơn.

Với định hướng phát triển tiếp tục mở rộng tính năng, cập nhật công nghệ mới và hoàn thiện dữ liệu, Revoland được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng TP.HCM trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, đồng thời mở ra một thị trường bất động sản minh bạch, nơi mọi quyết định đều dựa trên thông tin đáng tin cậy và người dân là trung tâm./.