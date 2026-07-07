Rèn luyện tác phong, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Hội thi năm nay quy tụ 9 đội thi tiêu biểu đại diện cho 4.458 thành viên thuộc 830 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự của 64 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi nhấn mạnh, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để kiện toàn lực lượng này theo hướng thống nhất, chính quy. Đây là lực lượng quần chúng cốt lõi hỗ trợ Công an cấp xã, đóng vai trò hết sức quan trọng đối với đặc thù địa bàn rộng, nhiều kênh rạch và dân cư phân tán như Cà Mau.

Hội thi là dịp để đánh giá kết quả huấn luyện, bồi dưỡng; tạo điều kiện cho các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Nguyễn Phúc Cường phát biểu bế mạc hội thi. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Phát biểu bế mạc hội thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Nguyễn Phúc Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực sáng tạo của các đội thông qua 3 phần thi: Tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, các phần thi sân khấu hóa, tiểu phẩm đã bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động các vấn đề nóng hiện nay như tranh chấp đất đai, ma túy, hay lừa đảo trên không gian mạng. Hội thi đã hoàn thành mục tiêu giúp các đội viên rèn luyện tác phong, kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống thực tế hoàn hảo.

Hội thi là cơ hội để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được trau dồi, giao lưu, học tập kinh nghiệm thiết thực để phục vụ nhiệm vụ công tác tốt hơn. Qua hội thi góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Để phát huy kết quả đạt được, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng và phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế, tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở...

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Cụm số 8 (gồm các xã: Lương Thế Trân, Phú Tân, Hưng Mỹ, Tân Hưng, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái và Cái Nước). Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Cụm số 8 (gồm các xã: Lương Thế Trân, Phú Tân, Hưng Mỹ, Tân Hưng, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái và Cái Nước); giải Nhì thuộc về Cụm số 5 (gồm các xã: Tân Thuận, Quách Phẩm, Đầm Dơi, Tạ An Khương, Tân Tiến, Trần Phán, Thanh Tùng); giải Ba được trao cho Cụm số 9 và Cụm số 1./.