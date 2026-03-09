Rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng cơ bản về điều lệnh quân sự cho các chiến sĩ mới

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), tặng quà động viên giáo viên, cán bộ, học viên, chiến sĩ mới. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Theo Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), năm 2026, đơn vị được giao tổ chức huấn luyện các chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an của 2 tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Khóa huấn luyện diễn ra trong 3 tháng theo Chương trình khung của Bộ Công an. Qua quá trình huấn luyện tại trung tâm, các chiến sĩ mới sẽ được tôi luyện về bản lĩnh chính trị, có kỹ năng cơ bản về điều lệnh quân sự, võ thuật, tư thế, lễ tiết tác phong; được rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, làm cơ sở cho quá trình công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. Đây cũng là nguồn lực biên chế vào đơn vị chiến đấu sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ; tham gia hỗ trợ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự; canh gác bảo vệ mục tiêu, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện các chiến sĩ mới bước vào khóa huấn luyện của Bộ Công an, đồng chí Phan Xuân Huy (Trung đội phó, Trung đội 3, Đại đội 9) cho biết, được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân là niềm tự hào. Toàn thể chiến sĩ mới hứa sẽ nêu cao tinh thần kỷ luật, đoàn kết, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao thể lực, học tập tốt các nội dung huấn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ mới quyết tâm phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tác phong chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho biết, công tác huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm bổ sung lực lượng cho Bộ tư lệnh cũng như Công an các đơn vị, địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và đấu tranh trấn áp tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình hiện nay.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đề nghị, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 lãnh đạo, chỉ đạo các đội, ban, đặc biệt tổ giáo viên huấn luyện thường xuyên, gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên chiến sĩ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Trung tâm duy trì đầy đủ, nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập, rèn luyện; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo tài liệu, giáo án, bài giảng; tổ chức và duy trì công tác huấn luyện khoa học, đúng chương trình, giáo án, bài giảng, đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt.

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) động viên các chiến sĩ mới chuẩn bị bước vào khóa huấn luyện. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Các chiến sĩ mới phải coi đây là niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phấn đấu trong học tập, rèn luyện; xác định môi trường quân ngũ có kỷ cương, kỷ luật, bỏ những thói quen không phù hợp, khắc phục những khó khăn ban đầu, chấp hành nghiêm mọi chế độ sinh hoạt, quy định về điều lệnh Công an nhân dân…

Phát động đợt thi đua cao điểm tại lễ ra quân, Thượng tá Vũ Đức Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 đề nghị, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu: 100% chiến sĩ mới, học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nghiêm túc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động của ngành; chấp hành tuyệt đối kỷ luật, kỷ cương và điều lệnh Công an nhân dân.

Đơn vị tập trung huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy người học làm trung tâm. Định hướng rõ huấn luyện bảo đảm “3 thực chất” (huấn luyện thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất, kết quả thực chất); phấn đấu kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi…; góp phần xây dựng trung tâm trở thành đơn vị huấn luyện kiểu mẫu, chuẩn hóa và hiện đại./.