Rà soát, tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

* Cắt giảm, phân cấp thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện có nhiều thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 638 thủ tục. Sau khi thực hiện tất cả các phương án, Bộ sẽ cắt giảm được 51,77% về thời gian giải quyết thủ tục hành chính; 53,34% về chi phí tuân thủ. Cả hai con số này đều vượt chỉ tiêu 50% của Chính phủ.

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, hiện nay, tổng số các thủ tục hành chính của Bộ là 58. Sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc sáng 17/4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ làm việc với các bộ liên quan để cắt giảm tiếp 3 thủ tục nữa. Như vậy, tổng số thủ tục hành chính của Bộ sẽ còn lại là 55 thủ tục hành chính. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cam kết Bộ sẽ tiếp tục rà soát, chú trọng các giải pháp đơn giản hóa, tái sử dụng dữ liệu thay thế, bảo đảm cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, sau khi rà soát và bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, Bộ còn lại 423 thủ tục hành chính. Số lượng và tỉ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ sau khi thực thi phân cấp là 157 thủ tục hành chính. Đối với chỉ tiêu này, Bộ cơ bản gần đạt yêu cầu của Chính phủ. Bộ sẽ tiếp tục rà soát để thực hiện phân cấp tối đa những thủ tục hành chính mà địa phương có thể đảm nhận theo khả năng. Đối với chỉ tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, sau khi thực thi phương án đề xuất cắt giảm trong năm 2026, dự kiến Bộ cắt giảm được trên 9.100 ngày, đạt 52,25%, dự kiến vượt chỉ tiêu so với yêu cầu.