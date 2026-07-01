Rà soát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia​

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Phú Thọ hiện tại có 72/148 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có 9 xã khu vực I, 11 xã thuộc khu vực II, 52 xã thuộc khu vực III; có 2.094 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 10 chỉ tiêu của Chương trình. Trong đó, hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, với 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, 98% học sinh học mẫu giáo, tiểu học đến trường, 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số... Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 13 chỉ tiêu khó hoàn thành, chủ yếu liên quan đến giảm số xã, thôn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bảo hiểm y tế và sắp xếp, ổn định dân cư.

Đối với nguồn vốn kéo dài sang năm 2026, tổng vốn đã hoàn thành thủ tục chuyển nguồn là hơn 573,78 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2026, tỉnh đã giải ngân hơn 46,13 tỷ đồng, đạt khoảng 8% số vốn chuyển nguồn; địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung ghi nhận sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như công tác chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn công tác. Ông Nguyễn Hải Trung cho rằng, tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, trong đó phân tích sâu những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị đúng trọng tâm. Đối với những nội dung đã được pháp luật phân cấp, phân quyền cho địa phương, cần chủ động tổ chức thực hiện; chỉ kiến nghị Trung ương đối với những vấn đề thực sự vượt thẩm quyền hoặc còn chồng chéo, bất cập.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Đánh giá cao kết quả Phú Thọ đạt được trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị, tỉnh Phú Thọ cần rà soát lại các chỉ tiêu được đánh giá “không thể hoàn thành”, phân loại cụ thể những chỉ tiêu đã đạt, đang tiệm cận hoặc còn dư địa để tập trung nguồn lực thực hiện.

Theo ông Nguyễn Hải Trung, các mục tiêu đã được Quốc hội xác định nên không thể hạ thấp yêu cầu, vì vậy địa phương cần phân tích rõ nguyên nhân, điểm nghẽn và có giải pháp phù hợp để tăng tốc thực hiện. Đồng thời, tỉnh cần chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai chủ trương tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo định hướng của Trung ương, không chờ đến khi có đầy đủ hướng dẫn mới bắt đầu thực hiện.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ cho biết, tỉnh sẽ khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo và xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo ông Đinh Công Sứ, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn nhân lực ở cấp cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Mặc dù tỉnh đã điều động, tăng cường nhiều cán bộ chuyên môn từ cấp tỉnh về cấp xã, song đội ngũ ở cơ sở vẫn còn thiếu và cần thời gian để đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu triển khai các chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ các xã, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chỉ đạo các sở, ngành rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, tập trung nguồn lực hoàn thành những nội dung có khả năng đạt được. Đồng thời, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các bộ, ngành Trung ương trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt khi thực hiện chủ trương tích hợp các chương trình trong thời gian tới./.