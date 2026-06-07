Ra quân làm sạch môi trường, bảo vệ đảo tiền tiêu

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần phối hợp với các lực lượng Hải quân, Bộ đội đảo đồng loạt ra quân thu gom rác thải nhựa tại khu vực bờ biển cảng Vụng Nam, Đảo Trần, Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) sáng 7/6/2026. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 7/6, tại khu vực cảng Vụng Nam, đảo Trần, thuộc đặc khu Cô Tô, Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Đảo Trần (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã chủ trì, phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Tiểu đoàn Công binh công trình 01, Tiểu đoàn Đảo Trần (Lữ đoàn 242) và Trạm Radar 480 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân) tổ chức đồng loạt dọn dẹp vệ sinh bờ biển.



Với tinh thần xung kích, 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo đã thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải dọc bãi biển dài khoảng 1 km. Sau nhiều giờ lao động tích cực, các lực lượng đã thu gom được trên 5 tấn rác thải các loại, chủ yếu là rác thải nhựa, chai lọ, bao bì, lưới đánh cá hỏng trôi dạt từ đại dương vào bờ. Toàn bộ số rác thải đã được tập kết, xử lý theo quy định, kịp thời trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp và bảo vệ hệ sinh thái san hô ven đảo.

Rất nhiều loại rác thải trôi dạt về khu vực biển đảo Trần được thu dọn. Ảnh: TTXVN phát

Đảo Trần là hòn đảo có vị trí chiến lược quốc phòng - an ninh đặc biệt quan trọng, được ví như "mắt thần" và là "phên giậu" vững chắc che chắn cho vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Nằm cách đường phân định vịnh Bắc Bộ chỉ khoảng 4-5 hải lý, đảo Trần giữ vai trò là tiền đồn kiểm soát và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biên giới biển quốc gia.



Do nằm ở vị trí tiền tiêu, hứng chịu trực tiếp các dòng hải lưu từ khơi xa, bờ biển đảo Trần thường xuyên phải tiếp nhận lượng lớn rác thải trôi dạt tự do trên biển. Chính vì vậy, việc làm sạch biển tại đây không chỉ đơn thuần là bảo vệ môi trường sinh thái địa phương mà còn mang ý nghĩa chính trị, quốc phòng sâu sắc, góp phần khẳng định, giữ gìn hình ảnh chủ quyền biển đảo Việt Nam luôn xanh, sạch và vững chãi từ những cột mốc tiền đồn.

