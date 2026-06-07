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Ra quân làm sạch môi trường, bảo vệ đảo tiền tiêu
Ngày 7/6, tại khu vực cảng Vụng Nam, đảo Trần, thuộc đặc khu Cô Tô, Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Đảo Trần (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã chủ trì, phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Tiểu đoàn Công binh công trình 01, Tiểu đoàn Đảo Trần (Lữ đoàn 242) và Trạm Radar 480 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân) tổ chức đồng loạt dọn dẹp vệ sinh bờ biển.
Với tinh thần xung kích, 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo đã thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải dọc bãi biển dài khoảng 1 km. Sau nhiều giờ lao động tích cực, các lực lượng đã thu gom được trên 5 tấn rác thải các loại, chủ yếu là rác thải nhựa, chai lọ, bao bì, lưới đánh cá hỏng trôi dạt từ đại dương vào bờ. Toàn bộ số rác thải đã được tập kết, xử lý theo quy định, kịp thời trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp và bảo vệ hệ sinh thái san hô ven đảo.
Đảo Trần là hòn đảo có vị trí chiến lược quốc phòng - an ninh đặc biệt quan trọng, được ví như "mắt thần" và là "phên giậu" vững chắc che chắn cho vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Nằm cách đường phân định vịnh Bắc Bộ chỉ khoảng 4-5 hải lý, đảo Trần giữ vai trò là tiền đồn kiểm soát và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biên giới biển quốc gia.
Do nằm ở vị trí tiền tiêu, hứng chịu trực tiếp các dòng hải lưu từ khơi xa, bờ biển đảo Trần thường xuyên phải tiếp nhận lượng lớn rác thải trôi dạt tự do trên biển. Chính vì vậy, việc làm sạch biển tại đây không chỉ đơn thuần là bảo vệ môi trường sinh thái địa phương mà còn mang ý nghĩa chính trị, quốc phòng sâu sắc, góp phần khẳng định, giữ gìn hình ảnh chủ quyền biển đảo Việt Nam luôn xanh, sạch và vững chãi từ những cột mốc tiền đồn.
Ngày 6/6, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát động ra quân đồng loạt tại các địa bàn cơ sở vùng đất liền và ven biển. Hàng nghìn người dân, đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng vũ trang địa phương đã tham gia dọn vệ sinh môi trường, nạo vét hệ thống kênh rạch, khơi thông dòng chảy và trồng cây xanh chắn sóng. Tại các khu du lịch trọng điểm như vịnh Hạ Long, các doanh nghiệp và tàu du lịch cùng ký cam kết không xả rác, chất thải lỏng ra vịnh, đồng thời triển khai nhiều mô hình đổi rác lấy quà nhằm lan tỏa thông điệp "Biến rác thành tài nguyên".
Chuỗi hoạt động thiết thực và kịp thời của tỉnh Quảng Ninh không chỉ góp phần cải thiện trực tiếp môi trường sống, nâng cao nhận thức của cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ mà còn củng cố mạnh mẽ tình đoàn kết hiệp đồng giữa các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại khu vực biên giới, hải đảo trong nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với bảo vệ môi trường biển bền vững./.