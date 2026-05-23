Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự, phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 9 và tỉnh An Giang.



Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng học bổng cho các em thiếu nhi, học sinh xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) được chăm lo theo Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Trước khi diễn ra Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Tượng đài của Cố Thủ tướng được đặt trang trọng trong Công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt (bên cạnh kênh T5) – con kênh mà lúc sinh thời Cố Thủ Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho triển khai đào, giúp vùng Tứ Giác Long Xuyên, thau chua, rửa mặn, góp phần đưa vùng đất này trở thành vựa lúa của cả nước như hôm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị biểu dương tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên cả nước; đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tạo điều kiện để lực lượng thanh niên phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và chăm lo thiếu nhi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Theo anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, qua 27 năm triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trở thành một trong những phong trào tiêu biểu, là môi trường thực tiễn rộng lớn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành; đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề thiết thực của xã hội.

Năm 2026, Trung ương Đoàn chọn xã Ba Chúc, tỉnh An Giang - một vùng đất nơi tuyến đầu Tổ quốc, làm điểm khởi đầu cho Chiến dịch là sự khẳng định rõ thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, đặc biệt tại các địa bàn biên giới; qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia.

Diễn ra từ tháng 4-8/2026 với nhiều nội dung xuyên suốt, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 không chỉ là sự tiếp nối những kết quả đã đạt được, mà còn thể hiện bước chuyển về tư duy và phương thức tổ chức, chuyển trọng tâm từ số lượng sang nâng cao chất lượng; từ hoạt động mang tính hỗ trợ ngắn hạn sang tạo dựng các giá trị bền vững; từ cách làm theo phong trào sang tiếp cận hướng quản trị chương trình, dự án gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Chiến dịch đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật: Tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; trồng mới 8 triệu cây xanh; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; hướng dẫn, kết nối ít nhất 1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tổ chức cho 01 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; tổ chức hỗ trợ cho 200 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn;...

Đại diện Đoàn công tác trao tặng học bổng Vừ A Dính cho học sinh trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Điểm mới của Chiến dịch năm nay là các phong trào thi đua, công trình, phần việc thanh niên được triển khai nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đặc biệt, địa bàn trọng tâm của Chiến dịch năm nay tập trung vào 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền. Cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.

Bên cạnh đó, Chiến dịch "Mùa hè xanh", hỗ trợ áp dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc; xây dựng chỉ dẫn địa lý, phát triển sản phẩm OCOP; triển khai thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử tại địa phương đủ điều kiện; ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch cộng đồng, tiêu thụ sản phẩm địa phương, thủy sản; xây dựng mô hình "đảo số", "đặc khu số" phù hợp thực tiễn; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trong Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng"; thực hiện chương trình "Quân dân đoàn kết", giao lưu với đồng bào dân tộc thiểu số trong Chiến dịch "Hành quân xanh", đồng thời, kết nghĩa với địa phương; tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng nhận diện tin giả, thông tin xấu độc cho các nền tảng trên không gian mạng,…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thực hiện nghi thức trao cờ hiệu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tại Lễ ra quân, Trung ương Đoàn và các đơn vị đồng hành chuyển giao, trao tặng cho tỉnh An Giang nhiều phần quà, công trình ý nghĩa như: trao học bổng cho 20 em thiếu nhi, học sinh xã Ba Chúc được chăm lo theo Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”; 50 suất học bổng Vừ A Dính; 30 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Ba Chúc; đồng thời, trao tặng 1 công trình “Đường cờ Tổ quốc”; “Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội” và 4.000 khăn quàng đỏ cho trường Tiểu học Lạc Quới; 2 công trình “Thắp sáng vùng biên”; 5 mô hình sinh kế phát triển kinh tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; 10 điểm phát wifi miễn phí và khánh thành, trao tặng công trình “Số hóa di tích lịch sử” tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Mồ Ba Chúc,… với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Cùng với đó là các công trình tiêu biểu như: khởi công 6 nhà “Hạnh phúc”; khánh thành và trao tặng công trình “Không gian thể thao cộng đồng” và sân chơi thiếu nhi tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Ba Chúc; khánh thành và trao tặng công trình hệ thống xử lý nước tại xã Tri Tôn; tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí, trao tặng các trang thiết bơi học bơi cho thiếu nhi và khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 500 người dân trên địa bàn xã Ba Chúc; tập huấn kỹ năng tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân địa phương trên Tiktok,…

Ngay sau Lễ ra quân, Đoàn công tác Trung ương do Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã dự lễ khánh thành, trao tặng công trình “Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội” cho trường Tiểu học Lạc Quới (xã Ba Chúc); đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Hà (gia đình chính sách) tại ấp Lạc Quới (xã Ba Chúc) và dâng hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát 3.157 người dân vô tội do Pol Pot gây ra tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Mồ Ba Chúc, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Các hoạt động thiết thực này không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân, còn tạo không gian vui chơi, học tập lành mạnh cho thanh thiếu nhi địa phương trong dịp Hè.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.