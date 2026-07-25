Ra quân chăm sóc sức khỏe người dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc tặng cây xanh, động viên lực lượng tình nguyện tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng . Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Chương trình được triển khai tại 10 xã, phường vùng căn cứ cách mạng, sau đó sẽ được đánh giá, hoàn thiện và mở rộng trên toàn Thành phố, gắn với các chương trình đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Đại tá Tô Văn Vịnh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A khẳng định, đây là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn Thành phố.

Đối với Bệnh viện Quân y 7A, tham gia chương trình không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm của những người thầy thuốc quân y đối với nhân dân, nhất là người dân ở các vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Ngay sau khi có chủ trương phối hợp, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng y, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên cùng trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe.

"Chúng tôi xác định yêu cầu quan trọng nhất là tổ chức khám bệnh chu đáo, an toàn, đúng chuyên môn, đúng đối tượng; mỗi người dân đều được tiếp đón tận tình, tư vấn rõ ràng. Các trường hợp cần theo dõi, tái khám hoặc chuyển tuyến sẽ được bàn giao thông tin cho địa phương để tiếp tục quản lý sức khỏe", Đại tá Tô Văn Vịnh nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cho biết, chương trình là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, gắn với xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý toàn diện sức khỏe người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đầu tiên triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” và Chương trình hành động của Chính phủ. Để thực hiện hiệu quả, Thành phố đã huy động sự tham gia của các bệnh viện tuyến Trung ương, bộ, ngành đóng trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Quân y 7A.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của Bệnh viện Quân y 7A cùng ngành y tế và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trong triển khai chương trình. Động viên các quân y, bác sĩ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhấn mạnh: "Việc lựa chọn thời điểm kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ để ra quân mang nhiều ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân các vùng căn cứ cách mạng; đồng thời tiếp tục khẳng định hình ảnh quân đội gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn đồng hành trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng".

Theo chương trình, các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7A phối hợp ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại 10 xã thuộc vùng căn cứ cách mạng và xã an toàn khu trên địa bàn Thành phố. Công tác thăm khám sức khỏe ưu tiên gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người mắc bệnh mạn tính, có hoàn cảnh khó khăn./.