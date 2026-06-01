Ra quân 180 ngày, đêm tăng tốc hoàn thành dự án sân bay Long Thành

Sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Các đơn vị cam kết, trong 180 ngày tới sẽ huy động tối đa các nguồn lực, toàn công trường thi công cả ngày lẫn đêm, đẩy mạnh thi công “3 ca, 4 kíp”, đảm bảo hoàn thiện tất cả các hạng mục tại dự án đúng tiến độ.



Tại lễ ra quân, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý Dự án sân bay Long Thành cho biết, đến nay tổng giá trị sản lượng toàn dự án đạt gần 76%. Trong đó đường cất hạ cánh số 1 cùng sân đỗ tàu bay đã hoàn thành. Hiện nhiều hạng mục trọng điểm tại dự án có tỷ lệ hoàn thành cao, trong đó, sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga đạt trên 88%; hệ thống cung cấp nhiên liệu đạt hơn 92%; tuyến giao thông kết nối hoàn thành gần 90%. Riêng nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất tại sân bay Long Thành đã hoàn thành phần kết cấu chính, đang trong giai đoạn hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị, với tổng giá trị thực hiện đạt 2/3 khối lượng công việc.



Đặc biệt, sau khi những khó khăn, vướng mắc về thanh toán tại dự án được tháo gỡ, trong kỳ báo cáo gần nhất, giá trị xây lắp các gói thầu tại sân bay Long Thành tăng thêm gần 3,76%, tỷ lệ giải ngân tăng 1,44% so với tuần trước.