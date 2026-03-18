Ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, năm 2025 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh đã đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng và hình thành các trục phát triển động lực. Nhờ sự lãnh đạo của Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI duy trì ở mức cao, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển năm 2025.

Bước sang năm 2026 - năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây được xác định là những động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh đó, việc đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh vào hoạt động được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn. Trung tâm không chỉ là một thiết chế kỹ thuật mà còn là hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn lực phát triển.

Trung tâm có vai trò kết nối giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà đầu tư; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Thông qua hoạt động của Trung tâm, nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp sẽ được kết nối với các viện, trường và chuyên gia; các ý tưởng khởi nghiệp được ươm tạo, phát triển; các kết quả nghiên cứu từng bước được thương mại hóa, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Tuần lễ “Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số” năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ; kết nối cung - cầu công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; các hội thảo chuyên đề về đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo. Đây là dịp để tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ sở đào tạo và nhà đầu tư; thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Để Trung tâm và các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, khai thác hiệu quả Trung tâm; gắn nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với từng lĩnh vực. Cộng đồng doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư cho công nghệ, đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh; các viện nghiên cứu, trường đại học tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Tây Ninh cũng cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp là trung tâm, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo. Thời gian tới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh sẽ tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, phát triển các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp và hỗ trợ thương mại hóa công nghệ./.

Đức Hạnh