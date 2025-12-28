Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ trong lễ ra mắt sách “ Giấc mơ hóa rồng xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” .



Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra chuỗi toạ đàm “Thương hiệu Việt Nam 2045”, tạo không gian kết nối và trao đổi giữa các chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ cùng đại diện thế hệ trẻ để cùng thảo luận cho câu hỏi: Làm thế nào để Việt Nam thực sự “hóa rồng” vào năm 2045?

Từ “Thời khắc vàng” đến “Giấc mơ hóa Rồng Xanh”

Năm 2023, tác giả Trần Tuệ Tri được biết đến với cuốn sách đầu tay “Thương Hiệu Việt Nam - Thời Khắc Vàng”. Cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên của Việt Nam dưới góc nhìn thực tế nhằm mục đích khơi gợi sự nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của thương hiệu quốc gia và kết nối các sáng kiến nhằm nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trở lại lần này, “Giấc Mơ Hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” mang theo một nhiệm vụ mới. Nếu cuốn sách đầu tiên tập trung vào thương hiệu Việt Nam trong hiện tại thì tác phẩm lần này phác họa tầm nhìn về một Việt Nam trong tương lai - hùng cường, nhân văn và bền vững, như một lời mời gửi đến thế hệ trẻ cùng ước mơ, tin tưởng và hành động, để Việt Nam thật sự hoá Rồng bằng trí tuệ, tình yêu và khát vọng cống hiến.

Tác giả đã lựa chọn góc nhìn trẻ thơ để kể câu chuyện về tương lai đất nước. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là cậu bé Nước Non, 12 tuổi, trong một hành trình đặc biệt – chuyến đi vượt thời gian đến năm 2045, nơi cậu dần tìm thấy lời giải cho những băn khoăn của mình trong hiện tại. Thế giới tương lai hiện ra qua đôi mắt trong trẻo, tò mò và đầy câu hỏi của một đứa trẻ.

Cuốn sách đặt ra câu hỏi xuyên suốt “Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia như thế nào vào năm 2045? Và mỗi cá nhân hôm nay cần sống, học tập và làm việc ra sao để góp phần kiến tạo tương lai ấy?”. Từ đó, tác phẩm dẫn dắt người đọc suy ngẫm về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và sự phát triển bền vững, nhân văn. Việt Nam hướng tới nền kinh tế Hóa Rồng khi trở thành quốc gia phát triển. Và hình tượng Rồng Xanh biểu trưng cho một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ, phát triển bền vững, coi con người là gốc rễ và nuôi dưỡng tinh thần tri thức – hòa bình – tử tế.

Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ: “Tôi chọn viết về Việt Nam 2045, vì đó không chỉ là dấu mốc 100 năm Độc lập, mà còn là cột mốc Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, một tầm nhìn lớn, một lời hứa với tương lai. Cuốn sách này không phải là tưởng tượng xa xôi. Nó được viết giữa một Việt Nam đang thay đổi từng ngày, nơi mọi người đang làm, chuyên gia đang bàn, thế giới đang chú ý, và Việt Nam cũng đang sáng tạo ra những điều riêng có để đóng góp cho nhân loại. Tôi hy vọng khi bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy Việt Nam bằng đôi mắt của chính mình và bằng trái tim yêu thương. Bởi giấc mơ hóa Rồng Xanh không khởi đầu từ những con số khô khan, mà từ khát vọng sống tử tế, sáng tạo và đầy bản lĩnh của mỗi người Việt hôm nay. Khi chúng ta cùng tin, cùng làm, cùng dấn thân, thì giấc mơ ấy sẽ không còn xa vời, mà sẽ trở thành một phần hiện thực sống động trong từng bước đi của chính chúng ta từ hôm nay!”

Chuỗi đối thoại “Thương hiệu Việt Nam 2045”: Nơi những mũi nhọn cùng nhìn về một hướng

Song song với lễ ra mắt sách, chuỗi đối thoại “Thương hiệu Việt Nam 2045” cũng được diễn ra với hai phiên thảo luận cởi mở với các chủ đề:

Phiên 1: “Thương hiệu Việt Nam 2045 - Vai trò của các mũi nhọn”. Phiên thảo luận đầu tiên với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp xoay quanh vai trò của ba trụ cột: Công nghệ, Văn hóa và Giáo dục trong việc định hình thương hiệu quốc gia.

Trong phiên này, các diễn giả sẽ cùng phân tích cách công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn 5-20 năm tới, đồng thời xác định những giá trị cốt lõi Việt Nam không được phép đánh mất trên hành trình vươn tầm ấy. Phiên thảo luận khái quát tầm nhìn về một Việt Nam năm 2045 không chỉ được thế giới nhớ đến qua sản phẩm hay con người mà còn ở cách chúng ta giải quyết các bài toán toàn cầu. Qua đó, khẳng định mỗi doanh nghiệp chính là một đại sứ thương hiệu, mang sứ mệnh xây dựng uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Cuốn sách “Giấc Mơ Hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” .

Phiên 2: “Vai trò của NextGen hướng tới Thương hiệu Việt Nam 2045”. Phiên thảo luận thứ 2 mang hơi thở của sự trẻ trung, thực tế và đầy khát khao của thế hệ trẻ Việt Nam - những công dân toàn cầu mang trong mình tư duy đa văn hóa nhưng luôn đau đáu câu hỏi: “Mình đứng ở đâu trong giấc mơ Việt Nam 2045?”.

Các đại diện NextGen, bao gồm người trẻ đang học tập, làm việc trong và ngoài nước, sẽ chia sẻ những góc nhìn chân thực về kỳ vọng, áp lực và lựa chọn của thế hệ mình.

Phiên đối thoại đi sâu vào việc làm thế nào để giáo dục và tư duy bền vững giúp thế hệ trẻ tự tin hội nhập, đồng thời đề xuất những "sáng kiến nhỏ nhưng tác động lớn" nhằm đưa Việt Nam bắt nhịp với các xu hướng công nghệ toàn cầu. Bằng những trải nghiệm cá nhân đắt giá, phiên thảo luận khẳng định NextGen chính là lực lượng then chốt hiện thực hóa khát vọng "hóa rồng" của dân tộc.

Từ cuốn sách đến cộng đồng hành động vì một Việt Nam “hóa rồng” vào năm 2045

Cũng tại sự kiện, sáng kiến Rồng Xanh Fellowship chính thức được ra mắt, hướng tới việc kết nối cộng đồng trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và người trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Với tầm nhìn dài hạn, cộng đồng này được kỳ vọng sẽ trở thành nơi những ý tưởng tâm huyết gặp gỡ hành động thực tiễn, cùng nhau nuôi dưỡng khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và bền vững vào năm 2045.

Chia sẻ về sứ mệnh của Rồng Xanh Fellowship, bà Trần Tuệ Tri cho biết đây sẽ là nơi giúp khơi dậy sức mạnh mềm Việt Nam thông qua sự giao thoa giữa tri thức hiện đại và các giá trị nhân văn cốt lõi. Tại đây, mỗi thành viên được khuyến khích trở thành một "Rồng Xanh nhỏ", cùng nhau hành động để chuyển hóa những ý tưởng tâm huyết thành các dự án thực tiễn, hỗ trợ thế hệ trẻ và doanh nghiệp bứt phá.

Rồng Xanh Fellowship chân thành kêu gọi những người Việt có cùng chí hướng cùng chung tay kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và bền vững, vì chúng ta tin rằng “Rồng Xanh không bao giờ bay một mình”.

Cuốn sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành, chính thức có mặt trên kệ sách toàn quốc và các nền tảng thương mại điện tử từ ngày 05/01/2026. Độc giả có thể tìm mua tại https://bit.ly/giacmohoarongxanh để cùng đồng hành trên hành trình hướng tới năm 2045./.