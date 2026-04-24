Ra mắt sách ảnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031

Tham dự lễ ra mắt cuốn sách có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng đông đảo khách mời.

Bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Lễ ra mắt sách ảnh song ngữ "Ngày hội non sông". Ảnh: Lê Đông - TTXVN

*Lan tỏa tinh thần dân chủ, củng cố đồng thuận xã hội

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026. Nhận thức được tầm quan trọng này, thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền của Quốc hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, TTXVN đã sớm xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về bầu cử, huy động tổng lực các ban biên tập, các trung tâm thông tin và tòa soạn báo cùng hệ thống các cơ quan thường trú ở trong nước và khắp 5 châu lục.

Đặc biệt, TTXVN đã giao Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh "Ngày hội non sông", phản ánh toàn diện quá trình chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước và sau đó là Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Qua quá trình làm việc khẩn trương với nỗ lực cao nhất, bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm, các cán bộ, chuyên gia, biên tập viên, họa sĩ của Nhà xuất bản Thông tấn đã hoàn thành cuốn sách để kịp ra mắt đúng ngày bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Sự cho biết, với khoảng 800 bức ảnh và tư liệu được biên soạn công phu, chọn lọc từ hàng nghìn tư liệu và hình ảnh có giá trị, cuốn sách là công trình tư liệu có giá trị lâu dài, góp phần lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử của đất nước, ghi dấu một chặng đường quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từng bức ảnh trong cuốn sách vừa ghi lại khoảnh khắc của một sự kiện chính trị, vừa phản ánh chiều sâu của đời sống xã hội, phản ánh không khí phấn khởi, niềm tin của cử tri trên khắp mọi miền đất nước. Sách được thực hiện bằng song ngữ Anh - Việt, còn là một sản phẩm thông tin đối ngoại đặc biệt góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam ổn định, đổi mới và phát triển với đông đảo bạn bè quốc tế.

Bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao, chúc mừng TTXVN và Nhà xuất bản Thông tấn đã kịp thời tổ chức biên soạn, phát hành một ấn phẩm công phu, có giá trị, góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ, củng cố đồng thuận xã hội và quảng bá hình ảnh một Việt Nam ổn định, đổi mới và phát triển.

Theo bà Lê Thu Hà, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của đổi mới mô hình quản trị, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển, Quốc hội khóa XVI với 500 đại biểu được bầu đủ theo quy định, được hình thành từ niềm tin của hàng chục triệu cử tri. Quốc hội mang trong mình sứ mệnh không chỉ là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, mà còn là trung tâm kiến tạo thể chế, thúc đẩy đổi mới và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trong dòng chảy lớn lao đó, cuốn sách ảnh được ra mắt mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt; không chỉ là tập hợp những khuôn hình đẹp mà là sự kết tinh của ký ức dân chủ, lưu giữ một giai đoạn mà lòng tin xã hội được thể hiện rõ nhất qua từng lá phiếu, từng nụ cười, từng khoảnh khắc của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, mỗi khuôn hình là một lát cắt của lòng tin, và toàn bộ cuốn sách là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuốn sách cũng là nguồn dữ liệu quý giá phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ ra mắt ảnh song ngữ "Ngày hội non sông". Ảnh: Lê Đông - TTXVN

* Chọn lọc từ hàng nghìn tư liệu, hình ảnh giá trị



Cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Anh "Ngày hội non sông - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031" dày 300 trang, khổ 23x25cm, bìa cứng, in bốn màu chất lượng cao; được trình bày trang trọng, biên soạn công phu, chọn lọc từ hàng nghìn tư liệu, hình ảnh có giá trị.

Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1 "Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Sự kiện trọng đại của đất nước" tái hiện quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, từ xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn đến việc công bố danh sách cử tri, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bầu cử. Các hình ảnh trong cuốn sách ghi lại những cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cuộc kiểm tra, giám sát tình hình bầu cử của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tại các địa phương, cuộc gặp gỡ giữa ứng cử viên và cử tri, công tác an ninh, trật tự cho ngày bầu cử, công tác tập huấn, tuyên truyền, không khí trước ngày bầu cử...

Phần 2 "Ngày hội non sông - Ngày hội của ý chí, niềm tin và khát vọng Việt Nam (15/3/2026)" thể hiện không khí rộn ràng, nô nức của cử tri tới các điểm bầu cử trên toàn quốc để thực hiện quyền công dân của mình. Từ các khu vực thành thị đông đúc đến các vùng biên cương xa xôi, từ các trường học, trung tâm văn hóa đến các xóm làng, từ địa đầu Tổ quốc tới nơi hải đảo xa xôi, cử tri cả nước đi bầu cử với niềm hân hoan, phấn khởi, thể hiện sự tin tưởng vào hệ thống chính trị và những ứng cử viên mình tự tay bỏ phiếu bầu. Báo chí trong và ngoài nước đều đánh giá cao tính minh bạch, công bằng, chuyên nghiệp của cuộc bầu cử, xem đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Phần 3 "Đại biểu Quốc hội khóa XVI đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân" tập trung phản ánh Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, diễn ra từ ngày 6-24/4/2026. Hình ảnh các vị đại biểu Quốc hội từ khắp mọi miền đất nước về Hà Nội thực hiện vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của mình. Những khoảnh khắc trang trọng, xúc động được tái hiện trong cuốn sách với nghi lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; các chức danh chủ chốt của đất nước được Quốc hội bầu, phê chuẩn; danh sách Đoàn đại biểu Quốc hội 34 tỉnh, thành phố; các phiên thảo luận và thông qua các dự luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031.

Với nội dung phong phú, hình thức trang trọng, cuốn sách sẽ là ấn phẩm có giá trị, góp phần ghi dấu một chặng đường quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.