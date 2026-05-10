Ra mắt mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”

Diễu hành tuyên truyền trên các tuyến phố góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh tới đông đảo nhân dân. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, trong 3 tháng đầu của năm 2026, tình hình tai nạn giao thông ở Bắc Ninh được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn xảy ra 119 vụ tai nạn giao thông, làm 64 người chết, 68 người bị thương; lực lượng chức năng xử lý hơn 61 nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Riêng phường Bắc Giang là địa bàn có số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông cao nhất cả nước với 1.733 trường hợp. Điều này cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ và bền vững hơn ngay từ cơ sở.

Theo Kế hoạch số 265/KH-UBND về xây dựng “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”, địa phương phấn đấu kiềm chế, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm nhanh số lượng công dân vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ; từng bước xây dựng mô hình điểm để nhân rộng tại các địa phương khác. Kế hoạch được triển khai từ ngày 1/5/2026.

Một chỉ tiêu đáng chú ý là 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Phường Bắc Giang cũng xây dựng Bộ quy tắc “Văn hóa giao thông” của người Bắc Giang; phát động phong trào “Tổ dân phố không có người vi phạm giao thông”; đưa tiêu chí chấp hành pháp luật giao thông vào đánh giá, xếp loại thi đua đối với cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và cá nhân.

Trong lĩnh vực giáo dục, 100% cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông; tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đối với doanh nghiệp, 100% doanh nghiệp, cán bộ và người lao động tại cụm công nghiệp, làng nghề ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; nội dung này được đưa vào tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc hằng tháng.

Địa phương sẽ rà soát, xử lý các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông; bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, hộ lan, vạch kẻ đường; lắp đặt 100% gờ giảm tốc từ ngõ ra đường theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu 100% tuyến đường, địa bàn phức tạp, điểm đen tai nạn giao thông được lắp camera giám sát, xử lý vi phạm qua hình thức “phạt nguội” trong năm 2026.

Từ ngày 15/5 đến ngày 15/8/2026, lực lượng chức năng mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tập trung vào các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, xe quá tải, quá khổ và chống người thi hành công vụ.

Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, qua theo dõi, phân tích tình hình, Cục Cảnh sát giao thông nhận thấy phường Bắc Giang có mật độ dân cư và phương tiện lớn, tình hình vi phạm giao thông còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng mô hình “Phường an toàn giao thông” không chỉ nhằm kéo giảm vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai mô hình...Lực lượng chức năng sẽ rà soát các bất cập trong tổ chức giao thông để kịp thời kiến nghị khắc phục; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn yêu cầu các cấp, ngành và phường Bắc Giang xác định việc xây dựng thành công mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; triển khai thực hiện bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Công an tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai mô hình. Sở Xây dựng rà soát toàn diện hạ tầng giao thông, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông trong trường học; các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền trên môi trường số; Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ ứng dụng chuyển đổi số, camera giám sát, dữ liệu số trong quản lý giao thông. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng các phong trào tự quản, tổ dân phố an toàn giao thông; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngay sau buổi lễ, khoảng 200 người cùng hơn 100 phương tiện tham gia diễu hành tuyên truyền trên nhiều tuyến phố trung tâm như Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cừ, Xương Giang, Giáp Hải, Lê Lợi, Hùng Vương…, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh tới đông đảo nhân dân./.