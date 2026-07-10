Ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phường Quế Võ trao Quyết định thành lập Tổ vận hành mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” là thiết chế hỗ trợ khẩn cấp và tạm thời do Hội Liên hiệp Phụ nữ làm nòng cốt, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. Thiết chế này nhằm tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc đang gặp khó khăn, rủi ro trong đời sống gia đình và xã hội, đặc biệt là các trường hợp bị bạo lực, xâm hại, mua bán người, bỏ mặc hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp. Mô hình bảo đảm tính bí mật, an toàn, kết nối ngay lập tức (24/7) với các dịch vụ y tế, pháp lý, tâm lý và an ninh... Đây không phải là nhà ở cố định mà là địa điểm an toàn có tổ chức và quy trình vận hành. Trong đó, "Điểm chạm đầu tiên" phát hiện, tiếp cận sớm và xử lý ban đầu; "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" là cấp độ tiếp theo, đánh giá mức độ rủi ro, sàng lọc và điều phối, kết nối các dịch vụ phù hợp theo từng mức độ can thiệp. Mô hình giữ vai trò kết nối, chuyển tuyến và phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động bảo vệ và phục hồi, đặc biệt đối với trường hợp có nguy cơ cao cần can thiệp chuyên sâu hoặc hỗ trợ tập trung.





Các đại biểu tham quan, trao đổi một số hoạt động sẽ được thực hiện tại mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Sau quá trình khảo sát, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ quyết định lựa chọn phường Quế Võ là một trong 5 địa phương đầu tiên của cả nước thành lập “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Mô hình được UBND phường chọn điểm đặt tại Trạm Y tế phường Quế Võ.



Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Quế Võ đã trao Quyết định thành lập Tổ vận hành mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” với 27 thành viên.



Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị, các thành viên Tổ vận hành phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, nắm chắc địa bàn nhằm thực hiện vai trò hòa giải ở cơ sở, bảo đảm mọi phụ nữ, trẻ em đều được tiếp cận dịch vụ kịp thời, an toàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy vai trò nòng cốt điều phối và vận hành mô hình; đẩy mạnh truyền thông, tư vấn, giáo dục kỹ năng và huy động nguồn lực để chăm lo phụ nữ, trẻ em.



Sau khi thành lập, mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức tập huấn, hướng dẫn theo dõi, hỗ trợ và kiểm tra quá trình vận hành. Đồng thời, tổ chức đánh giá, sơ kết mô hình thí điểm; hoàn thiện nội dung, quy trình vận hành và ban hành định hướng chỉ đạo triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc./.