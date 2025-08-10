Tin tức
Ra mắt không gian trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham
Theo Ban tổ chức, không gian trưng bày tại Biệt thự số 51 Hàm Nghi, một công trình biệt thự cổ kiểu Pháp (được xây dựng từ thời Pháp thuộc) rộng hơn 150m2; phục dựng năm 2024. Công trình từng bị xâm thực nặng nề bởi thời gian và khí hậu khắc nghiệt miền Trung, với nhiều phần mái, gỗ sàn và cầu thang có nguy cơ sập.
Việc phục dựng thực hiện bởi những chuyên gia về trùng tu, bảo tồn kiến trúc, đảm bảo không xâm hại đến những kết cấu cốt lõi của ngôi nhà cũng như giữ nguyên đặc điểm kiến trúc điển hình thời Pháp thuộc, đảm bảo sử dụng an toàn. Giờ đây, nơi đây không chỉ được phát huy giá trị di sản kiến trúc Pháp tại Huế mà còn mang sứ mệnh, sức sống mới, góp thêm một không gian trưng bày nghệ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham.
Không gian trưng bày các bộ sưu tập hiện vật mới, gồm tranh của các họa sĩ Việt Nam nổi tiếng như, Bùi Xuân Phái, Trương Văn Ý, Lê Văn Đệ, Lê Bá Đảng, Lê Thị Lựu, Trịnh Cung và Nguyễn Tường Lân; tiền giấy Đông Dương, tiền Nhật Bản, Hàn Quốc...; đồ trang sức bằng kim loại quý của một số dân tộc thiểu số Việt Nam, sưu tập đồ trang sức đá quý của bà Cecile Lê Phạm…
Đặc biệt, trong không gian còn có những hình ảnh, tượng bán thân tưởng niệm đến đức vua Hàm Nghi (1871-1944), vị Hoàng đế thứ 8 của Vương triều Nguyễn.
Mỗi hiện vật, bộ sưu tập được lưu trữ và trưng bày đều gắn với một câu chuyện của quá trình chủ nhân bộ sưu tập đi sưu tầm và mang về để lưu trữ, bảo quản, trưng bày, ra mắt, đón tiếp phục vụ công chúng tham quan thưởng lãm tại Bảo tàng. Qua đó, đem đến cho công chúng, nhà nghiên cứu một không gian văn hóa độc đáo, góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ, khai thác và phát huy giá trị kho tàng cổ vật xứ Huế nói riêng, tạo nên điểm đến văn hóa hấp dẫn mới cho Cố đô Huế.
Du khách Thanh Phúc chia sẻ niềm vui khi công trình kiến trúc biệt thự 51 Hàm Nghi được trùng tu, phục dựng khá nguyên vẹn để trở thành không gian trưng bày, giúp du khách tìm hiểu nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Thanh Phúc đặc biệt ấn tượng với hiện vật đôi khuyên tai vàng Champa được trưng bày, trải qua thời gian dài nhưng đến nay vẫn được lưu giữ khá nguyên vẹn, sáng bóng./.