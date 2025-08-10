Ra mắt không gian trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham

Du khách tham quan Không gian trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo Ban tổ chức, không gian trưng bày tại Biệt thự số 51 Hàm Nghi, một công trình biệt thự cổ kiểu Pháp (được xây dựng từ thời Pháp thuộc) rộng hơn 150m2; phục dựng năm 2024. Công trình từng bị xâm thực nặng nề bởi thời gian và khí hậu khắc nghiệt miền Trung, với nhiều phần mái, gỗ sàn và cầu thang có nguy cơ sập.

Việc phục dựng thực hiện bởi những chuyên gia về trùng tu, bảo tồn kiến trúc, đảm bảo không xâm hại đến những kết cấu cốt lõi của ngôi nhà cũng như giữ nguyên đặc điểm kiến trúc điển hình thời Pháp thuộc, đảm bảo sử dụng an toàn. Giờ đây, nơi đây không chỉ được phát huy giá trị di sản kiến trúc Pháp tại Huế mà còn mang sứ mệnh, sức sống mới, góp thêm một không gian trưng bày nghệ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham.



Không gian trưng bày các bộ sưu tập hiện vật mới, gồm tranh của các họa sĩ Việt Nam nổi tiếng như, Bùi Xuân Phái, Trương Văn Ý, Lê Văn Đệ, Lê Bá Đảng, Lê Thị Lựu, Trịnh Cung và Nguyễn Tường Lân; tiền giấy Đông Dương, tiền Nhật Bản, Hàn Quốc...; đồ trang sức bằng kim loại quý của một số dân tộc thiểu số Việt Nam, sưu tập đồ trang sức đá quý của bà Cecile Lê Phạm…