Ra mắt Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt Pháp

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh giá sự ra đời của GCVF là minh chứng cho “sự lớn mạnh, tầm nhìn và khát vọng cống hiến của cộng đồng trí thức, doanh nhân Việt Nam tại Pháp”. Đại sứ nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, tri thức và công nghệ đang trở thành động lực cốt lõi cho sự phát triển của đất nước.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, việc GCVF lựa chọn AI làm trọng tâm hành động ngay từ khi thành lập cho thấy Hiệp hội đã “bắt kịp dòng chảy thời đại”, khi AI không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành công cụ chiến lược giúp tạo đột phá trong quản trị, sản xuất và đổi mới sáng tạo. Đại sứ cho rằng trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp đang phát triển sâu rộng, GCVF cần định vị mình như một cầu nối tri thức, đưa các thành tựu khoa học - công nghệ từ Pháp và châu Âu về phục vụ các bài toán thực tiễn của Việt Nam.

Đại sứ cũng kỳ vọng GCVF sẽ trở thành mạng lưới tập hợp các chuyên gia đa ngành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời là “vườn ươm” giúp thế hệ trẻ người Việt tại Pháp tiếp cận công nghệ mới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc và tình yêu quê hương. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các hiệp hội, trí thức và doanh nhân người Việt phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Paris về định hướng hoạt động của Hiệp hội, Chủ tịch GCVF Trần Huy Hoàng cho biết GCVF được xây dựng trên hai giá trị cốt lõi là “chia sẻ” và “kết nối”. Theo ông, Hiệp hội không chỉ hướng tới chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và thông tin, mà còn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội và cộng đồng người Việt tại Pháp cũng như châu Âu.

Ông Trần Huy Hoàng cho rằng khi càng chia sẻ nhiều tri thức và kinh nghiệm, cộng đồng sẽ càng tạo ra nhiều kết nối giá trị và lan tỏa được nhiều nguồn lực hơn. Theo ông, GCVF mong muốn xây dựng một cộng đồng chuyên gia người Việt đoàn kết tại Pháp và châu Âu để cùng hướng về hỗ trợ Việt Nam phát triển trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Trần Huy Hoàng cho biết trong năm 2026, GCVF dự kiến tổ chức nhiều hội thảo khoa học và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các sự kiện công nghệ lớn tại Pháp như Viva Technology và France Digital Day. Đây được xem là cơ hội để các startup và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những xu hướng AI và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Ông cũng nhận định Pháp và Liên minh châu Âu hiện đang mở rộng đón nhận các nguồn lực công nghệ và đổi mới sáng tạo từ Việt Nam, trong khi Việt Nam có lợi thế lớn về lực lượng nhân sự trẻ, nhanh nhạy với các công nghệ mới.

Theo Chủ tịch GCVF, điều Việt Nam cần hiện nay là một hành lang pháp lý đủ mạnh để tạo niềm tin cho các tập đoàn và nhà đầu tư quốc tế tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao. Ông bày tỏ mong muốn GCVF sẽ trở thành một trong những lực lượng góp phần thúc đẩy quá trình kết nối đó, đồng thời liên kết với nhiều hiệp hội và tổ chức khác để tạo nên mạng lưới hỗ trợ phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp và trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Về phần mình, Phó Chủ tịch GCVF Christine Hằng Nguyễn nhận định AI hiện là chủ đề mang tính toàn cầu và Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nhờ lực lượng nhân sự trẻ, nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới. Tuy nhiên, để kết nối hiệu quả với các mạng lưới AI quốc tế, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế và chính sách nhằm tạo điều kiện cho cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực trong và ngoài nước.

Sự kiện lễ ra mắt của GCVF được tổ chức cùng hội thảo chuyên đề “AI trong nghiên cứu và kinh doanh - Từ tầm nhìn đến triển khai thực tiễn”, quy tụ nhiều diễn giả đang làm việc tại các tập đoàn, tổ chức quốc tế và cơ sở nghiên cứu lớn, trong đó có Đặng Việt Dũng - kỹ sư phần mềm cao cấp của Google DeepMind tại London, bà Trần Lan Anh - chuyên gia nghiên cứu định lượng cao cấp của Trung tâm giao dịch tài chính Euronext, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, y học và quản trị doanh nghiệp./.