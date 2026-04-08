Ra mắt “Góc Ấn Độ” thúc đẩy giao lưu học thuật Việt Nam – Ấn Độ

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, việc hình thành “Góc Ấn Độ” không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, mà còn thể hiện rõ định hướng của Viện Hàn lâm trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật quốc tế, đặc biệt là với các đối tác chiến lược.



Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, “Góc Ấn Độ” được xây dựng phù hợp với định hướng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi – đơn vị có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về khu vực Nam Á, trong đó có Ấn Độ. Không gian này được kỳ vọng trở thành nơi hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, kết nối các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, thúc đẩy các hoạt động trao đổi học thuật như hội thảo, tọa đàm chuyên đề. Bên cạnh việc trưng bày sách và tài liệu nghiên cứu, “Góc Ấn Độ” còn giới thiệu các vật phẩm, tranh ảnh và sản phẩm thủ công truyền thống của Ấn Độ, góp phần giúp công chúng có cái nhìn trực quan hơn về đất nước và văn hóa Ấn Độ.



Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi nhấn mạnh, sự ra đời của “Góc Ấn Độ” là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, thông qua các hoạt động trao đổi học giả, hội thảo quốc tế và giao lưu văn hóa. Viện Hàn lâm cam kết tiếp tục tạo điều kiện để đơn vị chuyên môn phát huy hiệu quả không gian này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

