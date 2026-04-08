Ra mắt “Góc Ấn Độ” thúc đẩy giao lưu học thuật Việt Nam – Ấn Độ
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, việc hình thành “Góc Ấn Độ” không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, mà còn thể hiện rõ định hướng của Viện Hàn lâm trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật quốc tế, đặc biệt là với các đối tác chiến lược.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, “Góc Ấn Độ” được xây dựng phù hợp với định hướng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi – đơn vị có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về khu vực Nam Á, trong đó có Ấn Độ. Không gian này được kỳ vọng trở thành nơi hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, kết nối các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, thúc đẩy các hoạt động trao đổi học thuật như hội thảo, tọa đàm chuyên đề. Bên cạnh việc trưng bày sách và tài liệu nghiên cứu, “Góc Ấn Độ” còn giới thiệu các vật phẩm, tranh ảnh và sản phẩm thủ công truyền thống của Ấn Độ, góp phần giúp công chúng có cái nhìn trực quan hơn về đất nước và văn hóa Ấn Độ.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi nhấn mạnh, sự ra đời của “Góc Ấn Độ” là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, thông qua các hoạt động trao đổi học giả, hội thảo quốc tế và giao lưu văn hóa. Viện Hàn lâm cam kết tiếp tục tạo điều kiện để đơn vị chuyên môn phát huy hiệu quả không gian này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và hội nhập quốc tế.
Đề cập quan hệ song phương, Đại sứ Tshering W. Sherpa cho biết, năm 2026 là dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu và trao đổi học thuật. Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông qua các chương trình nghiên cứu chung, hội thảo và trao đổi học giả.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi cho biết, việc ra mắt “Góc Ấn Độ” không chỉ là thiết lập một không gian trưng bày, mà còn là biểu tượng sinh động cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, việc tăng cường kết nối tri thức, văn hóa và con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngay sau khi thông tin về “Góc Ấn Độ” được công bố, đã có các cơ sở đào tạo quan tâm, đề nghị đưa sinh viên tới tham quan, nghiên cứu, cho thấy nhu cầu thực tiễn và ý nghĩa của mô hình này./.