Ra mắt dự án khu đô thị The Solia với quy mô 20,5 ha tại tỉnh Tây Ninh

Tọa lạc ngay mặt tiền tuyến Vành Đai 4, dự án The Solia (tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) có vị trí kết nối trọng yếu giữa TP. Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ, nơi được quy hoạch thành vùng động lực mới với loạt cao tốc, cảng và khu công nghiệp chiến lược. Với diện tích 20,5 ha với gần 1.000 nền đất nhà phố liền kề, The Solia sở hữu quy hoạch chỉnh chu, pháp lý rõ ràng và hệ thống tiện ích đồng bộ đã hiện hữu. Dự án không chỉ phục vụ nhu cầu an cư mà còn mở ra cơ hội đầu tư dài hạn, đón đầu làn sóng đô thị hóa và dòng vốn dịch chuyển về khu Tây.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược triển khai của Solia Group, với việc ký kết hợp tác cùng CASA Holdings, đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn, vận hành hệ thống phân phối và tổ chức truyền thông tiếp thị quy mô lớn. Theo đó, CASA sẽ đồng hành cùng Solia trong các hoạt động: thiết kế chiến lược phát triển kinh doanh; thiết lập và vận hành hệ thống sàn phân phối chuyên nghiệp; triển khai chiến dịch truyền thông và tổ chức sự kiện trên toàn thị trường miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Solia, chia sẻ: Chúng tôi đã chuẩn bị suốt nhiều năm với các quỹ đất chiến lược, và giờ là thời điểm để bứt phá. The Solia là phát pháo đầu tiên cho chuỗi đô thị mang đậm dấu ấn Solia Group – khác biệt, chuyên nghiệp và bền vững.