Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes và Phu nhân; Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam Saadi Salama cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các vị nguyên Đại sứ, chuyên gia từng công tác, học tập tại Cuba và Việt Nam.



Các đại biểu tại Lễ ra mắt Đặc san Việt Nam - Cuba 65 năm chung nhịp đập hữu nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam khẳng định ấn phẩm là kết quả của quá trình làm việc đầy cống hiến và hứng khởi, từ khâu xây dựng đề cương, mời viết bài đến thiết kế, in ấn và dịch thuật song ngữ Việt - Tây Ban Nha với mong muốn đây không chỉ là sản phẩm báo chí mà còn là ấn phẩm chuyên khảo có giá trị tham khảo, nghiên cứu trong nhiều năm tới.



Nội dung đặc san bao gồm thông điệp của các lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, Nhà nước cùng những ký ức, hồi ức của nhiều thế hệ nhà ngoại giao, học giả, chuyên gia, giúp làm nổi bật chiều sâu chính trị - đối ngoại và sự tiếp nối bền bỉ của tình hữu nghị đặc biệt qua nhiều thế hệ.



Bày tỏ sự trân trọng đối với ấn phẩm, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh đặc san là một đóng góp quý báu và các bài viết trong tập san là minh chứng chân thực cho mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được dệt nên trong suốt 65 năm qua, đồng thời khẳng định tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro dày công vun đắp đã trở thành hình mẫu quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.



Đại sứ cho rằng trong một thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam và Cuba vẫn kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì công bằng xã hội và hạnh phúc nhân dân, đồng thời tin tưởng việc phát hành đặc san sẽ góp phần lan tỏa, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.



Phát biểu chúc mừng, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cuốn đặc san dày 180 trang với nội dung phong phú là một hành động thiết thực để tiếp nối nguồn cảm hứng về mối quan hệ mẫu mực không có tiền lệ trong quan hệ quốc tế, đồng thời tổng kết và khép lại Năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025 một cách trọn vẹn.



Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, thông điệp gửi gắm vào đặc san không chỉ là sự hoài niệm mà còn là cam kết cho tương lai: Kế thừa lịch sử để kiến tạo phát triển; là bản lề để bước sang giai đoạn mới với tinh thần đồng hành, cùng hợp tác và phát triển. 180 trang giấy tuy không thể khắc họa hết hành trình 65 năm hào hùng nhưng đã thể hiện được quyết tâm và niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của hai dân tộc, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ để ấn phẩm được đón nhận rộng rãi bởi độc giả cả ở Việt Nam và Cuba.



Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã đại diện Bộ Ngoại giao trao tặng tượng trưng Đặc san “Việt Nam – Cuba: 65 năm chung nhịp đập hữu nghị” cho Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes./.