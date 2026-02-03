Ra mắt chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự buổi lễ.



Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực của TTXVN trong vai trò cơ quan thông tấn quốc gia, đã thực hiện nhiều chuyên trang thông tin đặc biệt nhân các sự kiện lớn của đất nước, trong đó có chuyên trang thông tin đặc biệt về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đồng chí lãnh đạo TTXVN chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Hơn 80 năm qua , TTXVN đã luôn tiên phong, giữ vững và phát huy vai trò cơ quan thông tấn quốc gia, đồng hành cùng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, ghi lại những trang sử hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, khẳng định vị thế cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện hiện đại, với đủ loại hình thông tin, trở thành hãng thông tấn có uy tín trong khu vực và trên thế giới; cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho hệ thống báo chí truyền thông trong và ngoài nước, đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền đối nội và đối ngoại; xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Việc ra mắt trang thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 một lần nữa khẳng định vai trò của TTXVN - cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng ở trong và ngoài nước, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.



Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho biết: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn quốc gia, TTXVN đang triển khai đậm nét các tuyến thông tin trọng điểm để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động; tạo nền tảng vững chắc; sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới. Một trong những tuyến tin trọng điểm đó là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV.



Để triển khai tuyến thông tin quan trọng này, các đơn vị thông tin của TTXVN đã mở các chuyên đề, chuyên mục, dòng sự kiện nhằm tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa lịch sử của sự kiện. TTXVN đã phát hành các ấn phẩm song ngữ về những thành tựu của đất nước trong 40 năm qua, những dấu mốc nổi bật trong chặng đường 80 năm Quốc hội Việt Nam… khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Quốc hội trong hệ thống chính trị, trong quan hệ quốc tế cũng như trong lòng cử tri, nhân dân cả nước. Đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, TTXVN chính thức ra mắt chuyên trang thông tin về bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, thể hiện rõ vai trò của TTXVN là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia.



Phát huy thế mạnh của TTXVN với nguồn thông tin phong phú, tư liệu chuẩn xác, hệ thống phóng viên thường trú rộng khắp ở cả trong và ngoài nước, chuyên trang là cổng thông tin cung cấp nguồn tin kịp thời, toàn diện các nội dung trước, trong và sau bầu cử; hội tụ, lan tỏa tất cả các sản phẩm thông tin về sự kiện này một cách nhanh nhất, sinh động nhất... Với thiết kế giao diện có tính tương tác cao, trang thông tin về Bầu cử quốc hội sẽ đáp ứng nhu cầu của các đối tượng tiếp cận khác nhau. TTXVN hy vọng và tin tưởng trang thông tin sẽ là địa chỉ tin cậy để công chúng và các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tiếp cận, tìm hiểu, khai thác thông tin - Tổng giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh.



Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 của TTXVN là sản phẩm báo chí chuyên biệt, cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế.



Chuyên trang được tổ chức khoa học, logic, phong phú về nội dung, hiện đại, thân thiện về hình thức, cập nhật diễn tiến của cuộc bầu cử, bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, đúng quy định pháp luật, phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri, nhân dân cả nước, sự quan tâm của bạn bè quốc tế, hướng về Ngày bầu cử 15/3/2026. Thông tin được chuyển tải bằng 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; với các loại hình thông tin: Văn bản, ảnh, video, tư liệu, đồ họa…



Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề (tập trung thông tin về các chức năng, hoạt động nổi bật của Quốc hội, những đổi mới và kết quả đạt được trong công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện); Thời sự (thông tin cập nhật kịp thời, đầy đủ, chuẩn xác các hoạt động, chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cơ quan bầu cử, công tác chuẩn bị và triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Trung ương và các địa phương); Tư liệu (cung cấp hệ thống tư liệu có tính khái quát cao, được chắt lọc công phu về 15 khóa Quốc hội Việt Nam); Đa phương tiện (Cung cấp các sản phẩm báo chí đa phương tiện như ảnh, đồ họa, video, podcast, longform); Dành cho báo chí (Cung cấp miễn phí thông tin các loại hình: Văn bản, ảnh, video, đồ họa); Dữ liệu nhân sự (Giúp tra cứu thông tin, so sánh dữ liệu nhân sự).



Các cơ quan báo chí, công chúng trong và ngoài nước có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ lịch sử 15 khóa của Quốc hội; công tác chuẩn bị và tiến trình cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 với lượng thông tin vô cùng lớn, được sắp xếp logic, kết hợp giữa thông tin tư liệu và thông tin thời sự, thông tin chuyên đề, thuận tiện tiếp cận và tra cứu.



Việc ra mắt Chuyên trang bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là hoạt động thiết thực của TTXVN nhằm thực hiện tốt vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trong công tác thông tin tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của cử tri, củng cố niềm tự hào, niềm tin của nhân dân, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, không ngừng phát triển tới đông đảo bạn bè quốc tế./.