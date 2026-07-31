Ra mắt chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội”

Chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm nghệ thuật, tái hiện nhịp sống của Hà Nội bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn, kết hợp cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

“Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” là chương trình nghệ thuật chất lượng cao tiếp theo do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo xây dựng, sau chương trình “Nét duyên Chèo Hà Thành”. Chương trình thể hiện định hướng đổi mới hoạt động của các đơn vị nghệ thuật công lập theo hướng chủ động sáng tạo sản phẩm văn hóa có chất lượng, có thương hiệu, gắn kết văn hóa với du lịch và phát triển kinh tế.

Với sự tham gia của Giám đốc âm nhạc Trí Minh, chương trình tái hiện nhịp sống Hà Nội từ bình minh đến đêm khuya thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn, kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại. Những âm thanh quen thuộc của đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc, trống hội hòa quyện cùng hình ảnh, ánh sáng và các tiết mục biểu diễn để khắc họa vẻ đẹp của Hà Nội qua nhiều lát cắt đời sống.

Một điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn mở với nhiều hoạt động tương tác, cho phép khán giả trực tiếp tham gia vào các trải nghiệm nghệ thuật. Bên cạnh đó, trước giờ biểu diễn, khán giả có thể thưởng thức trà sen, các loại bánh truyền thống và những món quà mang đậm hương vị Hà Nội, góp phần tạo nên trải nghiệm văn hóa tổng thể. Chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm nghệ thuật, tái hiện nhịp sống của Hà Nội bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn, kết hợp cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, với vị trí nằm trong khu vực phố cổ, gần không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chương trình có điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến văn hóa buổi tối dành cho du khách. Thông qua sản phẩm này, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long hướng tới xây dựng chương trình biểu diễn thường xuyên, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và các đơn vị dịch vụ nhằm đưa chương trình trở thành một điểm dừng trong hành trình khám phá Hà Nội của du khách.

Chương trình do Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tấn Minh chỉ đạo nghệ thuật; nhạc sĩ Trí Minh đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc./.