Quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm

Ngày 9/4, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Ban chỉ đạo Cảnh sát biển Việt Nam về IUU tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về IUU làm việc tại Việt Nam lần thứ 5.
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị, cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cảnh sát biển Việt Nam.

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về đợt cao điểm chống IUU, công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra của EC làm việc, báo cáo rõ những vấn đề đã tham gia giải trình; đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những khuyến nghị mà Đoàn Thanh tra của EC đã chỉ ra, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; rút kinh nghiệm, bàn biện pháp tiếp tục chống IUU đạt hiệu quả cao nhất thời gian tới, tập trung cao độ khắc phục các khuyến nghị trước khi Đoàn Thanh tra của EC sang làm việc lần thứ 6.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ Cảnh sát biển Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền các địa phương ven biển trong đấu tranh chống IUU và làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra của EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 5.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường nhấn mạnh, đợt cao điểm đấu tranh chống IUU thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương và ngư dân.

Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục triệt để và yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống IUU; tiếp tục duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khu vực biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nhiệm vụ chống IUU của các cơ quan, đơn vị trên thực địa; làm tốt công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra của EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 6.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương, kiên quyết không để phát sinh, tái diễn vi phạm, ảnh hưởng đến kết quả chung, góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC cho ngành Thủy sản Việt Nam./.

