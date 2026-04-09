Quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị, cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cảnh sát biển Việt Nam.



Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về đợt cao điểm chống IUU, công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra của EC làm việc, báo cáo rõ những vấn đề đã tham gia giải trình; đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những khuyến nghị mà Đoàn Thanh tra của EC đã chỉ ra, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; rút kinh nghiệm, bàn biện pháp tiếp tục chống IUU đạt hiệu quả cao nhất thời gian tới, tập trung cao độ khắc phục các khuyến nghị trước khi Đoàn Thanh tra của EC sang làm việc lần thứ 6.



Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát



Báo cáo tại hội nghị nêu rõ Cảnh sát biển Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền các địa phương ven biển trong đấu tranh chống IUU và làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra của EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 5.



Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường nhấn mạnh, đợt cao điểm đấu tranh chống IUU thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương và ngư dân.



Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát



Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục triệt để và yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống IUU; tiếp tục duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khu vực biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nhiệm vụ chống IUU của các cơ quan, đơn vị trên thực địa; làm tốt công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra của EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 6.

