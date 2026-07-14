Quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Algeria

Tổng Thư ký Đảng FLN Abdelkrim Benmbarek tiếp Đại sứ Trần Quốc Khánh đến chào kết thúc nhiệm kỳ về nước. Ảnh: Nguyễn An - PV TTXVN tại Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 13/7, trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Algeria, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã đến chào từ biệt và làm việc với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) cầm quyền tại trụ sở ở thủ đô Algiers.

Tiếp Đại sứ có Tổng Thư ký Đảng FLN Abdelkrim Benmbarek cùng các ủy viên Ban lãnh đạo Đảng và đại diện các cựu chiến binh từng tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập của Algeria. Tại buổi tiếp, ông Abdelkrim Benmbarek đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Trần Quốc Khánh trong nhiệm kỳ công tác đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Algeria.

Đại sứ Trần Quốc Khánh và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria chụp ảnh lưu niệm với Tổng thư ký đảng FLN và các Ủy ban Ban chấp hành đảng FLN tại Trụ sở đảng FLN. Ảnh: Nguyễn An - PV TTXVN tại Algeria

Tổng Thư ký FLN nhấn mạnh quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước được xây dựng trên nền tảng lịch sử vững chắc, bắt nguồn từ cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực dân và mọi hình thức áp bức, bóc lột, thống trị trong quá khứ, cũng như sự đồng hành ngày nay vì mục tiêu hòa bình, độc lập, thịnh vượng, công bằng xã hội và phát triển bền vững của mỗi dân tộc. Lãnh đạo Đảng FLN khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh FLN và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, góp phần tăng cường quan hệ chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Trần Quốc Khánh bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Đảng FLN cũng như các cơ quan, tổ chức Algeria trong suốt nhiệm kỳ công tác, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng phát triển. Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Algeria - một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Phi; đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và FLN sẽ tiếp tục được tăng cường, đóng vai trò là nền tảng chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Đại sứ Trần Quốc Khánh bày tỏ mong muốn sẽ có dịp được đón đồng chí Tổng Thư ký Đảng FLN thăm Việt Nam thời gian tới, qua đó tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai đảng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Algeria, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cũng cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, đồng thời nhất trí tiếp tục phát huy di sản lịch sử quý báu này nhằm tăng cường giao lưu giữa các thế hệ trẻ, mở rộng hợp tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân trong thời gian tới./.