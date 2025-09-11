Quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam - Australia phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Toàn quyền, Phu quân cùng đoàn đại biểu Australia sang thăm cấp Nhà nước, đặc biệt ngay sau khi Việt Nam vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Toàn quyền Australia đến Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước; chúc mừng Australia về những thành tựu vững chắc trong phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội và phát huy vai trò, vị thế ở khu vực và trên thế giới.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trên cương vị Toàn quyền thứ 28; chia sẻ ấn tượng trước những phát triển vượt bậc của Việt Nam trong một thời gian ngắn; cảm ơn Chủ tịch nước, Phu nhân và Nhà nước Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm và trọng thị; chúc mừng những thành tựu nổi bật Việt Nam đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc duy trì tăng trưởng GDP cao và phát triển kinh tế-xã hội.

Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy, bền vững của Việt Nam, luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các cải cách nhằm đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Hai bên cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3/2024 là một bước tiến lịch sử, thể hiện sự tin cậy chiến lược cũng như quyết tâm mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới. Các bộ, ngành hai bên đang triển khai đúng tiến độ Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027, đặc biệt là triển khai đều đặn các cơ chế tham vấn và đối thoại.