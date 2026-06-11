Quyết liệt triển khai các công trình kết nối nhằm tạo động lực tăng trưởng mới

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết kinh tế, xã hội tỉnh trong 5 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khích lệ, tạo nền tảng và động lực quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao. GRDP quý I năm 2026 tăng 9,82%, đứng thứ 6 cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và cả nước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 5 tháng đầu năm tăng 19,5% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng với tổng kim ngạch đạt khoảng 85,3 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 41,8 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ, dẫn đầu cả nước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 84.000 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; việc tiêu thụ nông sản thuận lợi, đặc biệt đối với sản phẩm vải thiều, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 47.100 tỷ đồng, bằng 65,2% dự toán năm; trong đó thu nội địa đạt khoảng 40.800 tỷ đồng.

Tỉnh đã tập trung cao cho công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng và chuẩn bị không gian phát triển mới. Đặc biệt, tỉnh đang quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình kết nối nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ về công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị trong thời gian tới.

Mặc dù tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm và công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu….

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, làm rõ những vướng mắc, nguyên nhân trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công; chậm triển khai lập quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu đề ra; các vi phạm về sử dụng đất còn cao; tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng nhà ở xã hội còn chậm; những bất cập trong công tác bảo vệ môi trường; cải cách hành chính ở một số địa phương có chuyển biến nhưng chưa đồng đều… Các đại biểu đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các xã, phường phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, phải giữ vững đà tăng trưởng và tạo bứt phá trong nửa cuối năm. Song song với đó, tỉnh dồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm đúng tiến độ; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng; khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, đẩy nhanh tiến độ đo đạc địa chính.

Tại các xã, phường cần tăng cường sự phối hợp, đồng hành giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã, phường, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục hoàn thiện và vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số; hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6.../.