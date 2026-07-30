Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Trong tháng 7, các cấp, ngành của tỉnh Sơn La tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; các nội dung trình kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm ổn định cung cầu hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.130 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 10,33 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 420 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 27/7/2026 đạt 37,8% tổng kế hoạch vốn giao. Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); thực hiện thăm, tặng quà người có công và thân nhân người có công; quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại được duy trì…

Tại phiên họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo, kế hoạch, quyết định, tờ trình về phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030; kết quả xác định, phân định thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tổ dân phố. Các đại biểu quy định mức tối đa, tối thiểu của hệ số điều chỉnh biến động giá đất; về phê duyệt bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2026 cho ngân sách xã để thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho học sinh trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp từng tháng, từng quý để triển khai quyết liệt các nhiệm vụ nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, tổ chức triển khai kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV/2026, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình dự án trọng điểm và các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thủ tục đầu tư. Mặt khác, các sở, ngành, địa phương tập trung cao trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai đầu tư xây dựng 13 trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở ở các xã biên giới đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2026 để đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027; chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh khẩn cấp như thiên tai, lũ lụt, cháy rừng, an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.…/.