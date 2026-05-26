Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đối thoại với chính quyền địa phương cấp xã. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Từ thực tiễn, các địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần tiếp tục tập trung tháo gỡ.



Thiếu nhân lực và bất cập trong chuyển đổi số



Ông Phan Ninh Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái nêu ý kiến, tổ chức bộ máy sau sắp xếp tuy đã cơ bản ổn định nhưng vẫn còn tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên môn ở một số lĩnh vực, nhất là công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, đất đai, xây dựng. Một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhiệm vụ mới, nhất là các nhiệm vụ chuyên môn sâu hoặc xử lý công việc trên môi trường số. Trạm Y tế ở cơ sở đã được thành lập nhưng “vướng” nhất là nhân sự chưa đủ các tiêu chuẩn để bổ nhiệm; chưa có quy định về phụ cấp chức vụ…

Để tháo gỡ những khó khăn này, ông Nguyễn Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, tháng 6/2026 tỉnh sẽ triển khai việc bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch và 1 phòng chuyên môn đối với 36 xã, phường. Đây là những đơn vị hành chính đô thị, có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao, dân số động; các xã có khả năng phát triển lên phường… Tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị thi tuyển bổ sung biên chế công chức và công bố kết quả ngay trong tháng 7/2026. Đối với viên chức là lãnh đạo của các trạm y tế chưa đủ điều kiện về tiêu chuẩn có thể vận dụng việc bổ nhiệm nhưng cho “nợ” tiêu chí và phải bổ sung sau đó.

UBND cấp xã của tỉnh Khánh Hòa phản ánh, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp, phân quyền tuy đã được đẩy mạnh nhưng chưa đi kèm đầy đủ nguồn lực, nhân lực và hướng dẫn chuyên môn tương ứng. Một số lĩnh vực phát sinh yêu cầu chuyên môn cao trong khi năng lực thực thi ở cấp cơ sở còn chưa đồng đều, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Tài chính Châu Ngô Anh Nhân cho rằng, các địa phương nâng cao tính chủ động trong điều hành ngân sách, tổ chức thực hiện đầu tư công và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan có thẩm quyền đang nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước cho ngân sách cấp xã theo hướng tăng cường nguồn lực, nâng cao tính chủ động trong quản lý, điều hành ngân sách và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ ngày 1/1/2026, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của các bộ, ngành Trung ương phát sinh nhiều khó khăn, bất cập. Một số hệ thống vận hành chưa ổn định, thiếu công cụ thống kê, theo dõi, giám sát tổng thể, dữ liệu báo cáo chưa đầy đủ, gây khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện…

Đề xuất cơ chế tháo gỡ vướng mắc từ Trung ương

Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị, đề xuất: Chính phủ ban hành chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trong mô hình chính quyền 2 cấp; cho phép thực hiện hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; xem xét giao biên chế viên chức khi thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để đây nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư do sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã mới phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phải chủ động hơn nữa trong hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay cho cơ sở.

Các địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Đối với công tác cán bộ, cần sắp xếp phù hợp với năng lực, sở trường cán bộ; tạo môi trường làm việc tốt để phát huy trí tuệ tập thể…

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Khánh Hòa có dân số hơn 2,2 triệu người; 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường và 1 đặc khu Trường Sa). Đảng bộ tỉnh có 68 đảng bộ trực thuộc, gồm: 64 đảng bộ xã, phường, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, Quân sự tỉnh), Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh với 75.783 đảng viên.

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; có mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa là một trong những cấp ủy địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng trưởng kinh tế hai con số.

UBND tỉnh chủ động ban hành Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là cách làm sáng tạo, thiết thực trong bối cảnh giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất cản trở tiến độ đầu tư.

Khánh Hòa là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng bộ công cụ đo lường hiệu quả công việc (KPI) cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trên nền tảng phần mềm tích hợp vào hệ thống điều hành điện tử./.