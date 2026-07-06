Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, duy trì đà tăng trưởng cao

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là thời điểm toàn tỉnh đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp lớn để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự thảo luận tại Tổ 2. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Ông Trần Huy Tuấn nhấn mạnh 8 nhóm vấn đề trọng yếu của Đảng bộ tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tỉnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh, đẩy nhanh việc đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Địa phương quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%, duy trì Ninh Bình trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Tỉnh tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và tăng thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất. Đây phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 6 tháng cuối năm.



Môi trường đầu tư kinh doanh cần được cải thiện mạnh mẽ; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Ngoài ra, tỉnh triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, nhất là dữ liệu đất đai, dân cư, doanh nghiệp, cán bộ, tài sản công; bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Tỉnh xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, các cơ sở nhà đất dôi dư; chăm lo tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; đảm bảo các điều kiện để phục vụ năm học mới 2026-2027; giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; triển khai hiệu quả chính sách khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dân.



Ông Trần Đăng Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ninh Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 11,44%; xếp thứ nhất trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; xu hướng phát triển theo chiều sâu, công nghệ cao và giá trị gia tăng cao, tạo nền tảng thúc đẩy sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm ước tăng 27,26% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò động lực tăng trưởng, tăng 27,68%. Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động, hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 161.288 tỷ đồng, tăng 21,4%. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh; chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch không ngừng được nâng cao, đa dạng hóa theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Số lượt khách đến các điểm thăm quan du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 17,6 triệu lượt khách, tăng 23,3% so với cùng kỳ, đạt 88% kế hoạch./.