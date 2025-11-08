Quyết liệt phòng, chống khai thác IUU

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống IUU, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai giải pháp quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền phòng, chống IUU được đổi mới bằng các hình thức trực quan, sinh động như: tổ chức phiên tòa giả định, phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ… tại cảng cá, bến tàu và địa phương vùng biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của ngư dân về phòng, chống IUU.

Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp, trao đổi hàng trăm lượt thông tin với các lực lượng hiệp đồng và cơ quan chức năng địa phương liên quan đến công tác phòng, chống IUU; điều tra, xử lý kịp thời vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bàn giao hồ sơ cho cơ quan chức năng. Vùng Cảnh sát biển 4 duy trì quan hệ chặt chẽ với Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Hải đoàn Biên phòng 28 và các lực lượng chức năng địa phương trong công tác phòng, chống IUU.

Bên cạnh đó, Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia hiệu quả hội nghị song phương lần thứ tư về liên lạc đường dây nóng với Sở chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia, góp phần tăng cường phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng, chống IUU.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống IUU. Đơn vị xác định tuyên truyền cùng với hỗ trợ, kiểm tra, giám sát là giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả.