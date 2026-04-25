Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN Tại phiên họp, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt yêu cầu: Các cấp, ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng kế hoạch giải ngân hằng tháng, quý, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Các cấp, ngành, địa phương cần bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án theo kế hoạch, nhất là các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông, dự án liên vùng và các chương trình mục tiêu quốc gia được xác định là động lực tăng trưởng năm 2026 của tỉnh. Các chủ đầu tư và các xã, phường tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn tại, kéo dài; chủ động rà soát, phân loại các dự án; đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng nhóm dự án. Các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, bảo đảm việc triển khai dự án đúng quy định pháp luật. Các địa phương và chủ đầu tư chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nắm chắc khó khăn thực tế để kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp phù hợp.

Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, Sở Tài chính tiếp tục rà soát, đôn đốc các sở, ngành và UBND các xã, phường thực hiện quyết toán ngân sách năm 2025, đảm bảo tiến độ lập, trình phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 đảm bảo theo quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và hướng dẫn đánh giá học kỳ II và tổng kết năm học 2025-2026 đối với các cấp học; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu với UBND tỉnh triển khai thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển y tế giữa UBND tỉnh và Bệnh viện Bạch Mai cũng như một số bệnh viện khác của Trung ương để tăng cường nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người dân và chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao năng lực trình độ, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ nhân viên y tế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các xã, phường trong việc giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện nghiêm công tác thanh, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất, đồng thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan và UBND các xã, phường triển khai kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu nông sản năm 2026.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành theo dõi sát biến động của giá vật liệu xây dựng, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hợp đồng xây dựng và đơn giá cố định để có giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.



Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, phân định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai, khoáng sản, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh...



Qua thảo luận, phiên họp cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo. Theo đó, trong tháng 4, tình hình của địa phương tiếp tục giữ được ổn định. Hàng hóa lưu thông trên thị trường đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4 ước đạt 3.856 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 3.100 tỷ đồng. Đời sống dân cư trên địa bàn toàn tỉnh ổn định. Các cấp, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, xã hội. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, đảm bảo quản lý quy hoạch, đầu tư, chất lượng dịch vụ, an toàn cho khách du lịch. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón trên 2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.498 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định; chủ quyền biên giới, khu vực cửa khẩu được quản lý chặt chẽ…/.