Quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Tuyên Quang

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng.



Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Bộ Chính trị quyết định bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, vì nhiệm kỳ mới vừa bắt đầu; tổ chức bộ máy vừa sắp xếp; chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành; địa giới hành chính vừa hợp nhất. Bộ máy mới, địa bàn mới, nhiệm vụ mới, tất cả đều quy về một chỗ: Con người, đội ngũ cán bộ.



Tuyên Quang sau hợp nhất có không gian phát triển rộng lớn, giàu truyền thống cách mạng, nhiều lợi thế về văn hóa, du lịch, kinh tế cửa khẩu nhưng địa bàn rộng, trình độ phát triển không đồng đều. Cao Bằng là vùng đất biên cương chiến lược, cội nguồn Pác Bó, nhiều dân tộc cùng sinh sống, địa hình chia cắt, dân cư phân tán. Cả hai tỉnh đều đặt ra yêu cầu rất cụ thể: Cán bộ phải đủ sức đưa chủ trương xuống tận cơ sở, tận thôn bản, tận từng người dân.



Yêu cầu của đợt kiểm tra, giám sát lần này là phải đánh giá được thực chất quá trình quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, đi hết các khâu nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất, còn nội dung giám sát là việc thực hiện các kết luận đợt 1, đợt 2; cách làm phải khách quan, công tâm, dân chủ, thận trọng, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng thẩm quyền.



Nhấn mạnh mục đích cao nhất của cuộc kiểm tra này là tháo gỡ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, không kiểm tra để làm khó địa phương, không gây tâm lý nặng nề, không làm ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo, điều hành thường xuyên của tỉnh. Qua kiểm tra phải chỉ ra được những "điểm nghẽn" phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, bố trí cán bộ sau sắp xếp và bố trí cán bộ cấp xã. Từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp. Kiểm tra là để giúp địa phương đi nhanh hơn, thực hiện cho được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị đã xác định.