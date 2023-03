Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Học viện Biên phòng

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Học viện Biên phòng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng dự.

Tại buổi làm việc, Đại tá, Tiến sĩ Khuất Văn Tuấn, Giám đốc Học viện Biên phòng cho biết, năm học 2021-2022, Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường bãi tập, giáo trình tài liệu phục vụ huấn luyện; việc thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của Học viện là khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị” đã đi vào chiều sâu và là nội dung thi đua trong toàn Học viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của nhà trường.



Năm học 2021-2022, Học viện đã tổ chức đào tạo cho 25 đối tượng/59 khóa/2.373 học viên; tổ chức thi tốt nghiệp, kết thúc khóa học cho 20 khóa/703 học viên hoàn thành chương trình đào tạo, tốt nghiệp ra trường, phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ trên các tuyến biên giới. Học viện đã triển khai nghiên cứu 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 1 đề tài cấp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 3 đề tài, 1 sáng kiến cấp Bộ Tham mưu, 7 đề tài cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 14 đề tài cấp Học viện. Kết quả có 6 đề tài đạt xuất sắc, 8 đề tài đạt khá….

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với tập thể cán bộ, chiến sỹ, học viên Học viện Biên phòng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương sự phấn đấu và những kết quả xuất sắc của Học viện Biên phòng đạt được 60 năm qua, nhất là những đóng góp quan trọng của Học viện trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng đã phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt hai chức năng vừa là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học vừa là đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.



Học viện đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, huấn luyện, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động liên kết hợp tác quốc tế với nước bạn Lào, Campuchia và Liên bang Nga. Học viện đã tổ chức nghiên cứu thành công hàng trăm đề tài có giá trị lý luận, thực tiễn cao.



Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện về làm việc tại các đơn vị luôn nêu cao phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của Quân đoi nhân dân trong chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống Anh hùng của Bộ đội Biên phòng.



Trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, khó lường, tác động đến an ninh và sự phát triển của đất nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong khi nước ta nằm ở vị trí địa chính trị quan trọng, có đường biên giới đất liền khoảng 5.036 km, bờ biển dài 3.260km, với 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới quốc gia, có 203 cửa khẩu biên giới đất liền và cửa khẩu cảng... Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ càng cao đối với Bộ đội Biên phòng nói chung và Học viện Biên phòng nói riêng trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.





Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây lưu niệm tại Học viện Biên phòng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh thời gian tới, Học viện Biên phòng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị và tư tưởng; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn lý luận với thực tiễn, nhất là thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ vùng sâu, vùng xa, con em đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới, hải đảo, mở rộng hợp tác quốc tế... Đồng thời, Học viện phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh phương pháp nghiên cứu khoa học, tăng cường dự báo, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp để tiếp tục triển khai Luật Biên phòng Việt Nam…



Quyền Chủ tịch nước mong muốn Học viện Biên phòng phải là nơi đi đầu trong công tác nghiên cứu, dự báo nắm tình hình kể cả nghiên cứu khoa học để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thích ứng với mọi xu hướng và yêu cầu của thời đại. /.