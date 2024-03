Quyền Chủ tịch nước tiếp Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại buổi tiếp, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng bà Carolyn Turk đã có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Quyền Chủ tịch nước đánh giá cao WB trong thời gian qua đã tích cực hỗ trợ nhiều quốc gia phát triển tốt đẹp hơn, góp phần giúp nâng cao mức sống cho người dân, đặc biệt đối với các nước nghèo, các nước đang phát triển.

Quyền Chủ tịch nước nêu rõ, 30 năm qua, Ngân hàng Thế giới đã đồng hành và có những hỗ trợ thiết thực trong quá trình Đổi mới của Việt Nam. Đối với Việt Nam, WB là một trong 3 đối tác phát triển, cung cấp vốn vay nước ngoài lớn nhất. Những nguồn vốn vay đó được phân bổ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thực hiện nhiều dự án mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, bà Carolyn Turk đã tích cực đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và WB; trong đó có những hoạt động rất ý nghĩa như: Hoãn trả nợ nhanh các khoản vay; có sáng kiến hỗ trợ các quốc gia phòng, chống COVID-19; cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giúp Việt Nam vượt qua đại dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển của Việt Nam…

Quyền Chủ tịch nước mong muốn, với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc dành cho Việt Nam, dù trên cương vị công tác nào, bà Carolyn Turk sẽ vẫn tiếp tục đóng góp tiếng nói với WB để thực hiện các cam kết giữa hai bên. Quyền Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, WB tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển; giúp Việt Nam triển khai những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn trong các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu v.v... Bên cạnh đó, WB tiếp tục hỗ trợ các khoản viện trợ không hoàn lại để Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế với Liên Hợp Quốc liên quan đến các lĩnh vực như: Gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực…

Nhấn mạnh tới các đối tượng yếu thế, vùng sâu vùng xa, phụ nữ và trẻ em gái, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và WB có thêm những chương trình, dự án ưu tiên cho nhóm đối tượng này.

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Quyền Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan, bộ ngành, địa phương dành cho WB và cá nhân bà trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam. Nhắc tới bối cảnh thế giới hiện nay với những diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh, xung đột diễn ra ảnh hưởng tới thương mại toàn cầu, tác động đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam, Bà Carolyn Turk khẳng định WB sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Cho biết, WB đang xây dựng văn kiện về quan hệ Đối tác Chiến lược với Chính phủ Việt Nam, bà Carolyn Turk khẳng định WB sẽ làm việc với Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới để cụ thể hóa nội dung này, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027./.