Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong không khí hữu nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn chuyển lời cảm ơn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo cũng như kết quả trao đổi tốt đẹp với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn chúc mừng Việt Nam thực hiện thành công quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính từ trung ương đến địa phương và duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao thời gian qua; nhấn mạnh Campuchia có thể học hỏi từ kinh nghiệm đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao trọng trách mới.

Cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn về lời chúc mừng tốt đẹp, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu cũng như sự tham gia diễu binh của lực lượng vũ trang Campuchia, góp phần quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng những thành tựu về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà Campuchia đạt được thời gian qua và khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ năm 2026.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước nói chung và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp. Trao đổi, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia. Nhằm tiếp tục triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, hai bên nhất trí một số phương hướng lớn trong thời gian tới, trong đó chú trọng củng cố quan hệ tin cậy, gia tăng trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp tổ chức tốt các cơ chế hợp tác song phương và giữa Việt Nam - Campuchia - Lào, trong đó có Cuộc gặp cấp cao giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào và Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ tìm điểm đột phá phát triển kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên tiếp tục thúc đẩy các cơ quan hữu quan đàm phán, sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đường biên giới đất liền để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Hoan nghênh những tiến triển tích cực gần đây giữa Campuchia và Thái Lan, trong đó có kết quả tốt đẹp của Phiên họp đặc biệt Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại tỉnh Koh Kong ngày 10/9/2025, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần mang lại hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới hai nước./.