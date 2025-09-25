Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ những ưu tiên phát triển của Việt Nam trong thời gian tới

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ 2, bên trái). Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc gặp, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quyền Bộ trưởng chuyển lời cảm ơn của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống Vladimir Putin và Lãnh đạo Liên bang Nga về việc cử đoàn đại biểu cấp cao do Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Vladimir Yakushev dẫn đầu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới, khẳng định Nga luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước; nhất trí với đề xuất của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung về thúc đẩy tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kênh Đảng.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí, năng lượng, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đặc biệt là thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án hợp tác trọng điểm trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ * Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã gặp Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen. Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Đan Mạch trong thời gian qua, đặc biệt là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới, nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026).

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ những ưu tiên phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng. Trên tinh thần đó, Quyền Bộ trưởng đề xuất hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Quyền Bộ trưởng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ, vận động các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định cũng như thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với mặt hàng thuỷ sản Việt Nam.

Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Đan Mạch tại khu vực Đông Nam Á. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu kinh tế của Việt Nam và đánh giá cao chính sách phát triển của Việt Nam. Ngoại trưởng Đan Mạch cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ hoạt động của nhà máy LEGO, đồng thời khẳng định sẽ khuyến khích doanh nghiệp Đan Mạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi xanh.

Ông cũng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của sở tại và làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) về Quan hệ Đối tác Quốc tế Jozef Sikela, trong bối cảnh Việt Nam và EU đang kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990-2025), hai bên đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam - EU trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, đưa mối quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện lên một tầm cao mới.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh EU là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, không chỉ về kinh tế - thương mại mà còn trong các lĩnh vực hợp tác phát triển, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyền Bộ trưởng cũng đề nghị ông Jozef Sikela tiếp tục ủng hộ Việt Nam và thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và thúc đẩy việc gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Ủy viên Jozef Sikela chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung trên cương vị mới, khẳng định EU luôn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông đánh giá cao những nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; đồng thời nhấn mạnh rằng với tư cách là Ủy viên phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế, ông sẽ ưu tiên thúc đẩy các dự án hợp tác về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, năng lượng, cơ sở hạ tầng và kết nối với Việt Nam và mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thúc đẩy các dự án hợp tác này.

Cũng trong ngày, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã có trao đổi ngắn với Ngoại trưởng Cyprus Constantinos Kombos. Hai bên đánh giá cao sự phát triển quan hệ hai nước thời gian qua và nhất trí thúc đẩy triển khai các hoạt động có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1975-2025). Nhân dịp này, Ngoại trưởng Kombos thông báo Cyprus sẽ cử đoàn đại biểu tới tham dự Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.