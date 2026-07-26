Quy tập 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Hướng Lập (Quảng Trị)

Năm hài cốt liệt sĩ được quy tập trên đỉnh đồi cao khoảng 50 m, ở độ sâu khoảng 1,6 m, được bọc bằng tăng và võng dù. Các di vật đi kèm gồm đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin và 5 lọ thủy tinh. Bên trong mỗi lọ thủy tinh có một tờ giấy với dòng chữ đã mờ, nghi lưu thông tin về liệt sĩ.

Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý, hài cốt liệt sĩ thứ tư được quy tập ngày 24/7, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện một bàn chải đánh răng màu xanh có khắc ký hiệu "THU - DO (hoặc ĐO) T62 - 20". Hiện Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện nhằm tìm kiếm thêm các hài cốt liệt sĩ.

Di vật đi kèm với HCLS số 04 có ký hiệu: THU – DO (hoặc ĐO) “T62 - 20”. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi quy tập, 5 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để tổ chức hương khói và bảo quản. Đồng thời, đơn vị hoàn thiện các thủ tục bàn giao 5 lọ thủy tinh cùng giấy nghi chứa thông tin liệt sĩ cho cơ quan chức năng phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính.

Lọ thuỷ tinh có chứa giấy nghi có thông tin được an táng kèm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân, khu vực phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ trước đây là khu vực nghĩa trang chôn cất phía sau của một đơn vị vận tải thuộc Đoàn 559 và đã từng được các cơ quan chức năng tổ chức quy tập.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu có thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ tại khu vực trên liên hệ Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, số điện thoại 0961.889.797, để phối hợp cung cấp thông tin, góp phần xác minh danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình./.