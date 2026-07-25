Quy tập 10 hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 88 tại Câu Nhi

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực tìm kiếm, mở rộng khu vực có dấu hiệu nghi vấn. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Đây là kết quả thiết thực trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Theo đó, ngày 10/7/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng làm căn cứ triển khai lực lượng tìm kiếm trên thực địa. Trên cơ sở đó, Đội 584, Đội 589 cùng các lực lượng liên quan đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm, mở rộng khu vực có dấu hiệu nghi vấn. Qua quá trình tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi, đến nay các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu từ 20 đến 50 cm so với mặt đất.

Tại hiện trường, các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy bị phân hủy nhiều, chỉ còn một số đoạn xương ống chân, răng. Cùng với các hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy nhiều di vật kèm theo như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh… Căn cứ các di vật và tài liệu lịch sử, bước đầu xác định các hài cốt liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh vào tháng 5/1972.

Hiện 10 hài cốt liệt sĩ đang được quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 (khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng) để bảo quản và hương khói chu đáo theo đúng quy định. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) phục vụ công tác giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.

Trực tiếp kiểm tra, động viên các lực lượng tại hiện trường, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Đội 584, Đội 589 cùng các lực lượng phối hợp. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả nguồn thông tin từ nhân chứng và tài liệu lịch sử để mở rộng phạm vi tìm kiếm; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong việc tuyên truyền, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ./.