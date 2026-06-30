Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm

Triển lãm giúp người xem có cái nhìn bao quát về sự dịch chuyển và mở rộng địa giới hành chính cũng như các phân khu chức năng của Thủ đô trong tương lai. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu. Nhiều ý kiến bày tỏ kỳ vọng quy hoạch sẽ góp phần xây dựng Hà Nội hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có.



Ông Phùng Văn Hiệp (50 tuổi, khu tập thể Thanh Xuân Bắc) cho rằng, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cần được thực hiện đồng thời với cải tạo, tái thiết các không gian đô thị, nhất là khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận. Ông hoàn toàn đồng tình với định hướng quy hoạch, Hà Nội phát triển theo cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, đồng thời hình thành các khu chức năng mới theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của Thủ đô.



Là một trong những người đến triển lãm từ sớm, anh Lê Đình Tùng (22 tuổi, Hà Nội) cho biết ấn tượng với định hướng ưu tiên không gian xanh và phát triển bền vững trong quy hoạch. Theo anh, trong bối cảnh Hà Nội đang chịu nhiều áp lực về ô nhiễm môi trường, việc đặt yếu tố xanh và bảo vệ môi trường làm trọng tâm thể hiện tầm nhìn dài hạn, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân.



Anh Tùng cũng đánh giá cao định hướng hình thành chín cực phát triển và chín trung tâm lớn của Thủ đô. Theo anh, các cực phát triển này sẽ góp phần kết nối Hà Nội với các đô thị trong vùng, phân bố lại dân cư, giảm áp lực lên khu vực nội đô và hệ thống hạ tầng hiện hữu.



Trong khi đó, anh Bùi Mạnh Cường (26 tuổi, Hòa Bình) cho rằng những vấn đề người dân mong muốn được giải quyết sớm là ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và tình trạng ngập úng sau mỗi trận mưa lớn. Theo anh, Hà Nội cần có thêm nhiều cây xanh và không gian công cộng để cải thiện chất lượng sống. “Tôi mong 10 đến 20 năm tới, Hà Nội sẽ có mạng lưới đường sắt đô thị vận hành hiệu quả để người dân đi lại thuận tiện hơn, giảm khói bụi từ phương tiện cá nhân. Thành phố sẽ phát triển hiện đại, quy củ nhưng vẫn giữ được những góc phố cổ kính và nét thanh bình vốn có”, anh Cường chia sẻ.



Bên lề Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Hà Nội cho biết: Điểm mới của quy hoạch lần này là lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm thay vì chỉ tập trung vào các yếu tố vật chất. Sau khi công bố quy hoạch, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy hoạch phân khu và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở triển khai các dự án. Dự kiến đến tháng 9/2026 sẽ hoàn thành 5 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; trong năm 2026 hoàn thành hơn 40 đồ án quy hoạch phân khu, tạo cơ sở để các địa phương quản lý, triển khai các dự án và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.



Sinh sống tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, bà Lê Thị Giang, 76 tuổi, cho biết điều bà mong chờ nhất là môi trường sống được cải thiện, có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, cây xanh và các tiện ích công cộng phục vụ người dân. Bên cạnh đó những nét đẹp của Hà Nội là phong cảnh, con người, ẩm thực… tiếp tục được gìn giữ. Nhiều cư dân khu phố cổ cũng bày tỏ mong muốn, quá trình chỉnh trang, tái thiết sẽ được thực hiện theo hướng bảo tồn những giá trị đặc trưng đã làm nên bản sắc Hà Nội.

Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm có định hướng phát triển theo hướng tái thiết gắn với bảo tồn với việc tái cấu trúc không gian trên cơ sở phát huy các giá trị di sản, hệ thống mặt nước và các không gian văn hóa đặc trưng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong dài hạn. Những định hướng này cho thấy Hà Nội đang lựa chọn con đường phát triển bền vững, trong đó mỗi bước cải tạo, tái thiết đều đặt trong tổng thể bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống. Khi quy hoạch được triển khai đồng bộ, có sự đồng thuận của người dân và sự vào cuộc của các cấp, ngành, Thủ đô được kỳ vọng sẽ vừa hiện đại, vừa giữ trọn hồn cốt nghìn năm văn hiến./.