Quy hoạch Mộc Bài thành trung tâm kinh tế biên giới hiện đại

Các đại biểu trao đổi về bản đồ quy hoạch. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Tại buổi lễ, bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây Dựng), đã công bố Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đặt nền tảng pháp lý vững chắc để biến Mộc Bài thành một trung tâm kinh tế biên giới hiện đại, năng động và bền vững, có tầm cạnh tranh quốc tế.

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài từ lâu đã được xác định là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, là cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất phía Nam trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Vị trí chiến lược này không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa mà còn là cầu nối hợp tác hữu nghị, phát triển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã nhìn lại chặng đường phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Ông cho biết, dù đã được lựa chọn là một trong những Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư trong nhiều giai đoạn, Mộc Bài vẫn còn những tồn tại như hệ thống hạ tầng khung chưa hoàn thiện, kết nối giao thông với TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ còn hạn chế, thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng. Chính vì vậy, việc lập và phê duyệt quy hoạch mới là yêu cầu cấp thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết các thách thức, đón bắt cơ hội mới và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai quy hoạch, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã đề nghị tỉnh Tây Ninh tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Khẩn trương rà soát, lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; quá trình triển khai, phải đặc biệt chú trọng bảo vệ các vùng sinh thái tự nhiên, hệ thống sông rạch và các di tích văn hóa, tạo nên bản sắc riêng cho khu vực; quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng, đặc biệt là tại các khu vực cửa khẩu để tạo lập hình ảnh mang tính biểu tượng quốc gia, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng; chú trọng các vấn đề về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển trong giai đoạn mới. Bộ Xây dựng cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh Tây Ninh để Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phát triển đúng mục tiêu và kỳ vọng đã đề ra.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có tổng diện tích tự nhiên khoảng 21.284 ha, bao gồm địa giới hành chính của các xã Bến Cầu, Phước Chỉ và một phần xã Long Thuận. Mục tiêu đến năm 2045 là phát triển Mộc Bài trở thành một vùng động lực mới, một cực tăng trưởng kinh tế có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Nơi đây được định hướng là đầu mối giao thương trọng yếu của vùng Đông Nam Bộ, là trung tâm dịch vụ cửa khẩu đa chức năng, bao gồm cảng trung chuyển container quốc tế, dịch vụ logistics, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ biên giới đất liền hiện đại.