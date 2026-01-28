"Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" Xuân Bính Ngọ năm 2026

Đồng hành cùng Chương trình này, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã góp phần chăm lo cho đồng bào khu vực biên giới biển vui xuân, đón Tết thêm đầm ấm.



Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực như: khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí; tổ chức gói bánh chưng, tặng bánh trưng… Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên, cấp ủy, chính quyền xã Đông Thụy Anh và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 240 suất quà tới 240 hộ nghèo, cận nghèo, con nuôi đồn biên phòng tại địa phương.

Ban tổ chức gói 230 chiếc bánh chưng tặng hộ nghèo, cận nghèo ở xã Đông Thụy Anh tại Chương trình. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Là một trong những người được nhận quà dịp này, chị Đoàn Thị Hường (xã Đông Thụy Anh) cho biết, rất xúc động khi được tham dự chương trình; những món quà mà người dân nhận được hôm nay rất đáng quý. Đây là nguồn động viên những gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, học tập và cùng bộ đội biên phòng tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Người dân cảm thấy không bị bỏ lại phía sau, cùng vui xuân đón Tết Bính Ngọ 2026 và xây dựng tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.



Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức nhiều năm qua, có ý nghĩa thiết thực góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, mang lại niềm vui, phấn khởi cho nhân dân khu vực biên giới biển. Chương trình còn nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, vun đắp thêm niềm tin, ý chí, quyết tâm của quân và dân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua Chương trình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong mỗi dịp Tết đến, xuân về; qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.../.