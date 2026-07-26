"Vút bay trên sóng lúa vàng": Điểm nhấn mùa du lịch hè Lào Cai

Điểm nhấn của giải là cung đường địa hình dài khoảng 25 km, xuất phát từ trung tâm xã Mường Bo, đi qua các thôn Mường Bo 1, Mường Bo 2, Sín Chải A, Nậm Nhìu, Nậm Than, Nậm Cang và Nậm Sài. Cung đường uốn lượn giữa những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín, xen kẽ các bản làng và triền núi, mang đến nhiều thử thách với những đoạn dốc, khúc cua liên tiếp và lối mòn xuyên bản.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, Quyền Chủ tịch UBND xã Mường Bo, Trưởng Ban tổ chức Giải, địa phương có những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, cảnh quan tươi đẹp gắn với những dòng suối, thác nước trong xanh, hùng vĩ, cùng con người thân thiện, giàu lòng mến khách. Đây chính là dịp để Mường Bo giới thiệu những vẻ đẹp đó đến với du khách thập phương; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Trao giải cho các vận động viên. Ảnh: TTXVN phát

Không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thích xe đạp địa hình, giải đấu còn là dịp quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của Mường Bo, từ những thửa ruộng bậc thang óng vàng đến khung cảnh thanh bình của các bản làng cùng sự hiếu khách của người dân địa phương, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho sự kiện.

Anh Lê Văn Thuần, thành viên Câu lạc bộ MTB Sóc Sơn (Hà Nội) thi đấu nội dung nam từ 41- 50 tuổi chia sẻ, lần đầu tham gia giải đấu tại Mường Bo, anh ấn tượng bởi cung đường đẹp nhưng đầy thử thách. “Dọc đường là những thửa ruộng bậc thang vàng óng, đầy sức sống. Cảm giác về đích giữa khung cảnh thiên nhiên vùng cao kỳ vỹ rất đặc biệt”, anh nói.

Anh Đỗ Đoàn Điền, Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Chiến khu Đông Triều (Quảng Ninh) đánh giá cao chất lượng chuyên môn của giải đấu lần này. Anh Điền bộc bạch: “Tôi đã nhiều lần tham dự các giải đua xe đạp địa hình ở tỉnh Lào Cai, nhưng cung đường ở Mường Bo mang màu sắc rất riêng. Một đường đua xe đạp địa hình hấp dẫn phải có đủ đường đất, đường đá, dốc cao, cua hẹp và cả những đoạn thử thách về kỹ thuật.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và cá nhân theo từng nhóm tuổi, đồng thời vinh danh những vận động viên cao tuổi nhất, trẻ tuổi nhất tham gia giải.

Với sự kết hợp giữa thể thao mạo hiểm, mùa lúa chín và các hoạt động văn hóa cộng đồng, Giải đua "Vút bay trên sóng lúa vàng" được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần đưa Mường Bo trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá mùa vàng Tây Bắc.

Sở hữu tiềm năng, lợi thế về địa hình, cảnh quan thiên nhiên, loại hình du lịch thể thao tại Lào Cai đang phát triển mạnh, ngày càng chuyên nghiệp và được ưa chuộng. Đa dạng hóa các sản phẩm mới, du lịch Lào Cai tự tin với mục tiêu năm 2030 đón 15 triệu lượt khách, phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn đột phá; xây dựng Lào Cai thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước./.