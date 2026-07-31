"Vòng tay bè bạn" tiếp nối tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

Phát biểu tại lễ bế mạc, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày tham gia Liên hoan đã mang đến cho thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia nhiều trải nghiệm đáng nhớ, giúp các em có thêm những người bạn mới, cùng tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người của mỗi quốc gia. Những nụ cười, sự hào hứng và tình bạn được hình thành trong suốt hành trình Liên hoan đã góp phần làm nên thành công của chương trình, đúng với tinh thần chủ đề "Vòng tay bè bạn".



Phó Bí thư Thành đoàn bày tỏ tin tưởng, các hoạt động của liên hoan góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa thiếu nhi ba nước, đồng thời bày tỏ, tin tưởng các em thiếu nhi sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy những tình bạn được xây dựng trong những ngày qua, trở thành những sứ giả nhỏ tuổi góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.



Trong khuôn khổ lễ bế mạc, các đoàn thiếu nhi ba nước đã cùng tham gia chương trình giao lưu văn hóa với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc của Việt Nam, Lào và Campuchia. Những làn điệu dân ca, tiết mục múa truyền thống, phần giới thiệu nghi thức chào Sampeah của Campuchia cùng các tiết mục ca múa ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Lào đã mang đến không khí sôi nổi. Qua đó góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia và tăng cường sự gắn kết giữa các đại biểu thiếu nhi.



Dịp này, Ban tổ chức cũng trao quà lưu niệm cho các đoàn tham dự và các nhóm đại biểu đã tích cực tham gia các hoạt động của Liên hoan, ghi nhận tinh thần đoàn kết, giao lưu và hợp tác của thiếu nhi ba nước trong suốt chương trình.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trao quà cho 4 nhóm đại biểu tham gia liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Diễn ra từ ngày 28 - 30/7, Liên hoan Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 quy tụ 120 đại biểu thiếu nhi đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia, cùng 100 đại biểu mở rộng của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ba ngày, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tham quan Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, trải nghiệm xe buýt hai tầng ngắm Thành phố Hồ Chí Minh về đêm, thưởng thức chương trình nghệ thuật "Mơ Show", tham quan các làng nghề truyền thống, Bảo tàng Sô Cô La Việt Nam - La Maison du Chocolat và nhiều điểm đến văn hóa, du lịch tiêu biểu của Thành phố.



Thông qua chuỗi hoạt động, Liên hoan góp phần tăng cường giao lưu, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam, Lào và Campuchia, đồng thời quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế./. Diễn ra từ ngày 28 - 30/7, Liên hoan Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 quy tụ 120 đại biểu thiếu nhi đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia, cùng 100 đại biểu mở rộng của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ba ngày, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tham quan Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, trải nghiệm xe buýt hai tầng ngắm Thành phố Hồ Chí Minh về đêm, thưởng thức chương trình nghệ thuật "Mơ Show", tham quan các làng nghề truyền thống, Bảo tàng Sô Cô La Việt Nam - La Maison du Chocolat và nhiều điểm đến văn hóa, du lịch tiêu biểu của Thành phố.Thông qua chuỗi hoạt động, Liên hoan góp phần tăng cường giao lưu, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam, Lào và Campuchia, đồng thời quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế./.