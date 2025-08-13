"Việt Nam - Hành trình ký ức" - Tác phẩm nghệ thuật kết nối hai nền văn hóa Pháp - Việt

Quang cảnh buổi lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

Buổi lễ ra mắt sách diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và trang trọng, với sự tham gia của đông đảo bà con kiều bào, bạn bè quốc tế, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và những người yêu mến văn hóa Việt Nam. Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là màn trình diễn bản nhạc "Tiến quân ca"- Quốc ca Việt Nam, do nghệ sĩ piano Anna Kavalerova trình diễn, tạo nên không khí trang nghiêm và xúc động, thể hiện lòng tôn kính đối với những giá trị thiêng liêng của dân tộc.

Nói về bối cảnh ra đời của cuốn sách, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà bày tỏ mong muốn "làm một việc có ý nghĩa để chào mừng sự kiện trọng đại của năm". Với bà, đây không chỉ là một dự án nghệ thuật cá nhân, mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với 80 năm lịch sử hào hùng của đất nước, từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945.

Bà Dominique de Miscault, nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà văn người Pháp, lần đầu đặt chân đến Việt Nam vào năm 1992 - thời điểm đất nước đang từng bước mở cửa sau khi Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận. Khác với nhiều du khách khác, bà không đến với một dự án lớn hay kế hoạch cụ thể, mà chỉ với "một cảm giác rõ rệt: Việt Nam đang chờ đón mình".Trong Lời mở đầu của cuốn sách, bà chia sẻ đầy xúc động: "Tôi không sinh ra ở Việt Nam. Nhưng mỗi lần đến đây, tôi thấy mình được trở về". Từ những bước chân đầu tiên trên phố cổ Hà Nội, qua cầu Long Biên, đến những khu chợ lao động, bà đã bắt đầu "lắng nghe Việt Nam bằng cả ánh mắt lẫn trái tim".