"Tăng tốc" cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả đầu tư công; rút ngắn tối đa trình tự, thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư; thu hút nhà đầu tư chiến lược; phát triển các ngành mũi nhọn của thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhận định, trong quý I, toàn hệ thống chính trị thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để tăng trưởng kinh tế - xã hội, nhưng còn phải nỗ lực hơn nữa để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Trong đó, cần tăng cường phân cấp, phân quyền cho các xã, phường theo thực tiễn từng địa phương, không cào bằng, áp một mô hình cho tất cả các địa phương; tiếp tục kiện toàn các chức danh cấp cơ sở sau khi hoàn thành bầu cử HĐND các cấp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp biên giới để kịp tiến độ được giao; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút nhà đầu tư vào thành phố, nhất là Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng…

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm báo cáo các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương, đơn vị quyết liệt vào cuộc, cụ thể hóa các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phấn đấu trong các quý II, quý III tăng trưởng 12% để đạt mục tiêu cả năm 2026 tăng trưởng 11%.

Trong quý I, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng, đạt nhiều kết quả khả quan. Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá (giá trị sản xuất xây dựng tăng 28,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 12%). Hoạt động du lịch diễn ra sôi động với nhiều sự kiện đa dạng (tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 4,2 triệu lượt, tăng 15%; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú đạt hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 13,5%). Lĩnh vực công nghệ thông tin và xuất khẩu phần mềm tiếp tục tăng trưởng khá. Thành phố đã triển khai quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công gắn với đôn đốc tiến độ đền bù giải tỏa, triển khai các dự án, công trình động lực, trọng điểm ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 16.867 tỷ đồng, tăng 17,97% so với cùng kỳ.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thành phố chú trọng; việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương mới của Trung ương, nhất là các định hướng chiến lược, đột phá, được triển khai kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Các hoạt động đối ngoại được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại được chỉ ra tại Hội nghị như: GRDP quý I của thành phố khả năng không đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tiến độ một số dự án còn chậm, triển khai 6 trường nội trú liên cấp biên giới rất chậm; cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu…/.