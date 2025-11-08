"Nhịp cầu văn hóa" gắn kết Việt Nam - Liên minh châu Âu, hướng tới tương lai bền vững

Đoàn công tác dâng hương tại chùa Hoa Yên tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU, là dấu mốc quan trọng để nhìn lại những thành tựu hợp tác toàn diện từ chính trị, ngoại giao đến thương mại, đầu tư, giáo dục và văn hóa, thể hiện qua sự tin cậy, tôn trọng và gắn kết giữa nhân dân các bên. Việc lựa chọn Yên Tử, cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm, được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 12/7 mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, khẳng định phát triển kinh tế phải gắn với gìn giữ bản sắc, tôn trọng thiên nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam và châu Âu có mối liên hệ sâu sắc và gắn kết lịch sử, trải qua thăng trầm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên đối tác và hợp tác toàn diện vào năm 2012. Giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân luôn là trụ cột kết nối tạo nên quan hệ bền chặt. Việt Nam đã và đang đặt phát triển văn hóa và con người ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội, coi đây là nền tảng, sức mạnh nội sinh động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thông điệp chung được gửi đi là: Văn hóa là gốc rễ của phát triển, nhịp cầu gắn kết con người và là con đường dẫn tới tương lai bền vững. Sự kiện thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh, các địa phương Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu, Đại sứ quán các nước châu Âu tại Hà Nội, đóng góp cho mối quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện đang hướng tới một tầm cao mới.