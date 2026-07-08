"Người giữ lửa ký ức" kết nối lịch sử với thế hệ hôm nay

Các em háo hức khi được đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Bảo tàng; đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi tới các Anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, qua đó góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc cùng trách nhiệm lớn lao của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.



Được tổ chức tại không gian đại sảnh của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chương trình gồm ba hoạt động với 3 chủ đề chính. Trong đó, phần một “Khơi dòng ký ức - 70 năm hình thành và phát triển Bảo tàng”, giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; quá trình sưu tầm, bảo quản hiện vật và công tác phát huy giá trị di sản lịch sử quân sự.



Trong phần thứ hai với chủ đề “Trải nghiệm di sản - Kết nối quá khứ, lan tỏa tương lai”, các đại biểu và khách tham quan được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tương tác sáng tạo gồm “Biên niên người giữ lửa”, “Giải mã lịch sử”, “Hành trình di sản số” và “Không gian ký ức và thông điệp tri ân”, giúp người tham gia tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động.



Ở phần ba “Tri ân ký ức - Gặp gỡ nhân chứng lịch sử”, Ban tổ chức chương trình giới thiệu tới công chúng những hiện vật tiêu biểu cùng các câu chuyện ký ức gắn với các cuộc kháng chiến và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; giao lưu giữa thế hệ trẻ với nguyên cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.



* Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiền thân là Bảo tàng Quân đội. Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch hệ thống bảo tàng trên toàn quốc, trong đó Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được xác định là một trong 4 bảo tàng quốc gia cần được đầu tư và xây dựng mới. Dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam được đầu tư từ năm 2019 trên diện tích 386.600m2 với thiết kế hiện đại và đa dạng công năng, với tổng mức kinh phí khoảng 2.500 tỷ đồng.



Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức mở cửa đón khách tham quan tại địa chỉ mới ở Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) từ ngày 1/11/2024 và nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan cả trong và ngoài nước, đặc biệt đối với những người đam mê lịch sử và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Với quan điểm lấy con người - chủ nhân của lịch sử làm trung tâm, các không gian trưng bày tại Bảo tàng nhấn mạnh những đặc trưng bản sắc văn hóa quân sự Việt Nam, bảo đảm tính chính trị và khoa học, tính dân tộc và hiện đại, tính cơ bản và hệ thống, kết hợp trưng bày theo tiến trình lịch sử với trưng bày các chuyên ngành quân sự, các chuyên đề và sưu tập; đồng thời tạo không gian để công chúng trải nghiệm, khám phá và sáng tạo. Kiến trúc của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ là nơi trưng bày những hiện vật lịch sử chiến tranh, mà còn mở ra một không gian trải nghiệm và tương tác sống động, giúp khách tham quan hiểu sâu hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bảo tàng hiện đang lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia cùng nhiều hiện vật quý giá khác. Để mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách tham quan, Bảo tàng áp dụng nhiều phương pháp trưng bày hiện đại, như công nghệ sa bàn 3D mapping, màn hình tra cứu thông tin, tài liệu media, thuyết minh tự động audio guide, mã QR để tra cứu thông tin hiện vật và hình ảnh.../.