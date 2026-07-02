"Miền Ký ức" tái hiện tuyến lửa Vĩnh Linh qua nét ký họa

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 110 tác phẩm ký họa, hội họa của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên phản ánh chân thực cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước tại tuyến lửa Vĩnh Linh (Quảng Trị), Quảng Bình giai đoạn 1970 - 1975 và cuộc sống lao động, sản xuất của nhân dân sau ngày đất nước thống nhất. Đây là những tác phẩm thuộc bộ sưu tập gần 150 tranh ký họa mà họa sĩ đã hiến tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế năm 2024.

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế Đinh Thị Hoài Trai giới thiệu các tác phẩm ký họa kháng chiến "Miền Ký ức" của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế Đinh Thị Hoài Trai cho biết, trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Vĩnh Linh (Quảng Trị) và Quảng Bình (cũ) là vùng tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hứng chịu nhiều bom đạn nhưng quân và dân vẫn kiên cường bám đất, bám làng, giữ vững ý chí chiến đấu. Từ thực tiễn ấy, hàng trăm bức ký họa của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên đã ra đời như những trang nhật ký bằng hình ảnh, ghi lại chân thực hình ảnh người chiến sĩ, người mẹ, em nhỏ, những công trình chiến đấu và nhịp sống của quân, dân nơi tuyến lửa.

Giám đốc Bảo tàng Quảng Trị Lê Thị Hoài Hương nhấn mạnh, triển lãm là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tôn vinh những đóng góp của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên đối với việc lưu giữ ký ức chiến tranh bằng nghệ thuật. Triển lãm cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên quê Vĩnh Phúc. Năm 1971, sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp Mỹ thuật tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, ông được tăng cường vào công tác văn hóa tại tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Bình (cũ), trực tiếp sáng tác và phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến năm 1975. Mỗi bức tranh ký họa không chỉ phản ảnh sự khốc liệt của chiến tranh mà còn thể hiện niềm tin, ý chí và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Các tác phẩm ký họa kháng chiến "Miền Ký ức" vẫn lưu giữ nguyên vẹn giá trị nghệ thuật và tư liệu lịch sử, góp phần tái hiện một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Theo Ban tổ chức, nhiều tác phẩm ký họa đã ngả màu theo thời gian nhưng vẫn giữ nguyên giá trị nghệ thuật và tư liệu lịch sử, phản ánh sinh động hiện thực chiến tranh, tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí vượt khó và khát vọng hòa bình của quân, dân Khu IV. Bộ sưu tập được đánh giá là nguồn tư liệu mỹ thuật quý hiếm, góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc./.