"Kỳ quan số" bên bờ di sản và khát vọng bứt phá

Các đại biểu cắt băng Khai mạc Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng năm Bính Ngọ của Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

*Hiện thực hóa công nghiệp văn hóa từ “con đường ánh sáng”



Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng dài khoảng 1km, trải dài trên tuyến đường Công viên hoa, Quảng trường 30/10 đến khu vực Bảo tàng - Thư viện tỉnh, thuộc phường Hạ Long. Không gian được thiết kế xoay quanh 6 hệ giá trị cốt lõi của địa phương: Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển và Nhân dân hạnh phúc.



Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh thông tin, điểm nhấn thu hút hàng vạn người dân và du khách là sự kết hợp giữa linh vật ngựa của năm Bính Ngọ và các đảo hoa rực rỡ đan xen với “con đường ánh sáng” ứng dụng công nghệ LED lập trình và trình chiếu hiện đại. Đối với nhiều người dân, đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, mang hơi thở của một đô thị thông minh và sáng tạo.



Vừa có những tấm hình check-in cùng gia đình tại cụm tiểu cảnh linh vật, anh Nguyễn Văn Nam (trú tại xã An Sinh) phấn khởi chia sẻ, gia đình anh đi từ xã An Sinh về phường Hạ Long để sắm Tết và dự lễ khai mạc. Anh thực sự ngỡ ngàng vì mọi năm chỉ là đường hoa truyền thống nhưng năm nay có thêm công nghệ ánh sáng rực rỡ, cảm giác như lạc vào một kỳ quan thực sự. Thấy quê hương đổi mới, người dân rất tự hào và phấn khởi cho một năm mới may mắn.



Không chỉ thu hút người dân địa phương, sự kiện còn để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Anh Derek Blackwell, du khách đến từ Hoa Kỳ bày tỏ sự thích thú: “Tôi đã đi qua nhiều thành phố trong dịp năm mới nhưng không gian tại đây thực sự khác biệt. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên của vịnh với những sắp đặt ánh sáng công nghệ cao tạo nên một khung cảnh huyền ảo như trong phim. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách các bạn kể câu chuyện di sản thông qua ngôn ngữ của ánh sáng và màu sắc của hoa cỏ. Đây là một trải nghiệm văn hóa vô cùng đáng nhớ”.

Nhiều không gian check-in hấp dẫn cho du khách. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

*Động lực và mục tiêu bứt phá

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá, việc triển khai đại lộ hoa kết hợp công nghệ ánh sáng là ý tưởng sáng tạo, đưa vẻ đẹp văn hóa truyền thống vào không gian công nghệ hiện đại. Đây là minh chứng cho việc hiện thực hóa Đề án phát triển công nghiệp văn hóa, tạo đòn bẩy để du lịch Quảng Ninh khẳng định vị thế trung tâm sự kiện nổi bật của khu vực. Không gian của Quảng Ninh nằm trong tốp những địa phương có điểm đến đẹp, vừa có vẻ đẹp bên vịnh di sản, có sự lồng ghép của nền hành chính minh bạch.



Sự xuất hiện của các sản phẩm du lịch sáng tạo như “Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng” là bước tiếp nối cho chuỗi thành công của ngành Du lịch địa phương thời gian qua. Kết thúc năm 2025, du lịch Quảng Ninh đã ghi dấu ấn kỷ lục khi đón hơn 21 triệu lượt khách, vượt mục tiêu đề ra ban đầu. Tổng doanh thu từ du lịch trong năm 2025 ước đạt 57.000 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Mức chi tiêu bình quân của du khách đạt khoảng 2,7 triệu đồng/lượt, minh chứng cho sự dịch chuyển hiệu quả từ tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng. Ngành Du lịch đã và đang khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra hàng vạn việc làm và thúc đẩy phát triển các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và giao thông vận tải.



Năm 2026, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu thu hút hơn 22 triệu lượt khách, trong đó, có 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch phấn đấu đạt ít nhất 65.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định du lịch không chỉ là tham quan đơn thuần mà phải dựa trên nền tảng kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế số.



Việc Quảng Ninh nâng mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 lên mức trên 13% đặt lên vai ngành Du lịch trọng trách nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự. Đại lộ hoa “Xuân di sản - Kỳ quan số” mở cửa phục vụ đến hết ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ) không chỉ là lời chào Xuân nồng hậu mà còn là dấu ấn đầu tiên cho hành trình hiện thực hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách của du lịch Quảng Ninh trong năm mới./.