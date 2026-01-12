"Không Một Mình" vì không gian số an toàn

Chiến dịch "Không Một Mình" do Liên minh Niềm Tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Sau hơn 2 tháng triển khai (từ ngày 6/10 - 30/11), chiến dịch ghi nhận hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên cả không gian mạng và cộng đồng.

Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật của chiến dịch, đồng thời kết nối cộng đồng cùng tiếp tục cam kết hành động vì một môi trường số an toàn, nhân văn cho trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) (Bộ Công an) nhấn mạnh yếu tố đồng hành trong bảo vệ trẻ em trên môi trường số: “Một đứa trẻ khi đơn độc trên không gian mạng vô cùng nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Các em không thể và không nên phải một mình đối diện với những rủi ro, cạm bẫy và nguy hiểm.”

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Cường, từ nghiên cứu dữ liệu của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và quá trình làm việc với các chuyên gia tâm lý, pháp lý, điều tra viên, chiến dịch đã xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn an toàn trực tuyến đi vào bản chất của các hình thức lừa đảo.

“Chúng tôi nhận diện 3 thủ đoạn phổ biến trong các vụ lừa đảo trực tuyến gồm: Gây sợ hãi để kiểm soát cảm xúc, thao túng tâm lý nhằm xây dựng lòng tin và dụ dỗ, kiểm soát hành vi. Những dấu hiệu này được hệ thống hóa để các em có thể nhận biết và biết cách thoát ra,” Trung tá Nguyễn Tiến Cường cho biết.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã vinh danh các cá nhân, tập thể và nghệ sĩ tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong việc lan tỏa thông điệp của Chiến dịch “Không Một Mình”, ghi nhận sự đồng hành trách nhiệm và sức ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, “Không Một Mình” đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem, tiếp cận hơn 40 triệu người dân, với sự đồng hành của hơn 1.000 KOL. Hàng triệu nội dung sáng tạo cùng các hashtag #khongmotminh #NiemTinSo đã thu hút sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Song song với hoạt động trực tuyến, chiến dịch được triển khai sâu rộng tại hơn 6.100 điểm trường, hơn 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, với hơn 2.500 lượt chuyên gia trực tiếp tham gia. Hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã được tiếp cận kiến thức và kỹ năng an toàn trực tuyến thông qua các chương trình tập huấn, ngoại khóa và hình thức học tập sáng tạo.

Chuỗi hoạt động cộng đồng của chiến dịch cũng để lại nhiều dấu ấn, nổi bật với Ngày hội An toàn Trực tuyến “Không Một Mình” thu hút gần 100.000 lượt khách tham quan, Minishow Tìm kiếm tài năng học đường quy tụ gần 200 học sinh, sinh viên từ 7 trường trên địa bàn Hà Nội và Gala âm nhạc “Không Một Mình” đạt hơn 15 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Cũng tại sự kiện, Ban Tổ chức công bố Chiến dịch “Không Một Mình” sẽ tiếp tục trở lại trong năm 2026, với trọng tâm về phòng, chống xâm hại trực tuyến, thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo.

Đại diện Liên minh Niềm Tin Số cũng là đơn vị khởi xướng triển khai chiến dịch chia sẻ: “Chiến dịch "Không Một Mình" 2025 là một dấu mốc để chúng ta cùng nhìn lại sức mạnh của sự đồng hành. Hơn 8 triệu học sinh, hàng nghìn trường học, chuyên gia, nghệ sĩ và cộng đồng đã cùng chung tay gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: trẻ em và thanh thiếu niên không bao giờ đơn độc trên không gian mạng.

Trong năm 2026, hành trình này sẽ tiếp tục, với trọng tâm phòng, chống xâm hại trực tuyến, để cùng nhau xây dựng một không gian số an toàn, nhân văn và đáng tin cậy cho thế hệ tương lai”./.